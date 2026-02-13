Inmiddels is het voor de shorttrackers vaste prik: een speech van verklede materiaalman Kip Carpenter voor belangrijke wedstrijden. Voor de Olympische Winterspelen kon dit dus ook niet ontbreken en de oud-schaatser wist zichzelf weer te overtreffen.

Carpenter, echte naam Richard Carpenter, werd in 1979 geboren in de Amerikaanse staat Michigan en begon al vroeg in zijn leven met schaatsen. Hij focuste zich op de langebaan en reed in zijn carrière voornamelijk de 500, 1000 en 1500 meter. Carpenter reed van 1998 tot 2008, maar hij kende zijn hoogtepunt in 2002. Tijdens de Olympische Spelen in Salt Lake City pakte de thuisschaatser een bronzen medaille op de 500 meter. Op de 1000 meter eindigde Carpenter met een vierde plaats net buiten de medailles. Na zijn loopbaan werd Carpenter coach en nu is hij actief binnen Team NL.

Iconische speech

Voor belangrijke wedstrijden geeft Carpenter de shorttrackers altijd een speech waarbij hij zich op een ludieke manier verkleed. Tijdens de World Tour in Dordrecht sprak hij de atleten toe verkleed als clown, maar in Milaan overtrof hij zichzelf. Volledig in Romeins strijdtenue stond hij de shorttrackers te woord met inspirerende en emotionele woorden. Carpenter had voor alle shorttrackers ook een strijdhelm meegenomen die ze nog meer moest motiveren voor de grote races.

Tijdens de speech gaf Carpenter aan hoe ongelooflijk trots hij op de shorttrackers is dat ze zo hebben toegewerkt naar dit moment. Zowel de oud-schaatser als de shorttrackers hielden het niet droog bij de motiverende woorden. Carpenter benadrukt ook nogmaals de shorttrackploeg echt één team is en dit was ook te zien tijdens de teleurstelling bij de gemengde aflossing tijdens de eerste dagen van de Winterspelen.

Op de gemengde aflossing ging Xandra Velzeboer onderuit nadat ze een wisselfout van Jens van 't Wout probeerde goed te maken. Het zorgde voor een tranendal bij de shorttrackers, maar donderdag was het tijd voor revanche. Zowel Velzeboer (500 meter) als Van 't Wout (1000 meter) pakte individueel goud en zorgde voor een droomdag voor de Nederlandse shorttrackers.