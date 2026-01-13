Shorttracker Jens van 't Wout is hét gezicht van de eerste Men's Health van 2026. De olympiër vertelt in het blad over zijn carrière, band met broer Melle en zijn eerste kennismaking met shorttrack. Maar bovenal is de wereldtopper trots dat zijn gezicht op de voorkant prijkt.

De 24-jarige Van 't Wout groeide namelijk op in het Canadese Bracebridge (Ontario), waar dit magazine enorm bekend is. Via Almere-Stad streek het gezin neer in het Friese gehucht Sintjohannesga, bij de inwoners beter bekend als Sint Jut. Vanwege zijn achtergrond is de shorttracker in zijn nopjes met zijn uitverkiezing voor Men's Health. "Als jochie keek ik gefascineerd naar al die afgetrainde lichamen. Om er nu zelf op te staan, is echt bizar."

In Canada is ijshockey volksport nummer 1. Dat is dan een hele overgang naar shorttrack, vond ook Van 't Wout. "Als ijshockeyer vond ik dat strakke pak maar niks, tot ik verslaafd raakte aan de snelheid."

In supervorm naar Olympische Winterspelen

Dat Van 't Wout de cover van het magazine siert, heeft hij allemaal aan zichzelf te danken. De shorttracker behoort al enkele jaren tot de mondiale top. De Nederlander is een van de kanshebbers op een olympische medaille op de aankomende Winterspelen in Milaan. Begin dit jaar op het NK toonde hij aan dat het met de vorm wel goed zit.

Van 't Wout pakte net als in 2025 een hattrick. De shorttracker was de beste op de 500, 1000 en 1500 meter. Samen met broer Melle, Teun Boer en Friso Emons is hij zeker van olympische deelname. Het laatste zitje gaat naar Daan Kos of Itzhak de Laat. Kos is herstellende van een rugblessure. Voor of op 20 januari wordt duidelijk wie de vijfde en laatste mannelijke deelnemer wordt.

Litteken in gezicht

Van die vijf deelnemers heeft Van't Wout het meest karakteristieke gezicht. Het is je misschien al eens opgevallen: Van 't Wout heeft een groot litteken op zijn rechterwang. De Nederlandse olympiër is niet bang aangelegd en beukt er vol in tijdens races. En dat heeft soms gevolgen. Dat ondervond hij in 2019. Bij een wedstrijd kwam de schaats van de Israëliër Vladislav Bykanov in zijn gezicht, met alle gevolgen van dien.

Van 't Wout raakte daarbij ook twee tanden kwijt. Eentje verving hij door een gouden. Dat idee kwam van zijn ouders, die Van 't Wout erop wezen dat hij vroeger altijd naar rappers luisterde met diamanten in hun mond. "Dat ga ik ook doen, dacht ik meteen na mijn ongeluk."