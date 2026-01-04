Het NK shorttrack in Leeuwarden kent dit weekend één duidelijke hoofdrolspeler. Terwijl bij meerdere schaatsers de blik al voorzichtig richting de Olympische Winterspelen gaat, liet Jens van 't Wout zien dat hij in uitstekende vorm toeleeft naar Milaan.

Van 't Wout maakte zondag zijn perfecte toernooi compleet door ook de 1000 meter te winnen in de Elfstedenhal in Leeuwaarden. Een dag eerder had de 24-jarige shorttracker al de nationale titels op de 500 en 1500 meter op zijn naam geschreven. Daarmee herhaalde hij zijn prestatie van vorig jaar, toen hij eveneens alle drie de afstanden wist te winnen.

Jens van 't Wout maakt indruk

De dominantie van Van 't Wout kwam vooral tot uiting in de manier waarop hij zijn races controleerde. Op de 1000 meter reed hij overtuigend naar de winst, met Friso Emons als nummer twee. Het brons was voor zijn Melle van 't Wout, maar ook hij moest duidelijk zijn meerdere erkennen in zijn broer.

Het NK fungeerde dit weekend niet alleen als kampioenschap, maar ook als meetmoment richting de Winterspelen. Waar Van 't Wout volle bak bleef rijden, kozen andere rijders bewust voor een ander pad in hun voorbereiding. Dat onderstreept hoe verschillend de routes richting Milaan momenteel zijn.

Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting

Die uiteenlopende aanpak werd dit weekend duidelijk zichtbaar. Zo besloot Xandra Velzeboer de slotdag van het NK bewust over te slaan. Na overleg met haar team koos de wereldtopper voor rust, omdat herstel na een zwaar trainingsblok prioriteit kreeg met het oog op de Olympische Winterspelen.

Ook Suzanne Schulting bevond zich in een andere fase van haar voorbereiding. De meervoudig olympisch kampioene keerde dit weekend terug op de shorttrackbaan en werkte haar eerste wedstrijden sinds lange tijd af. Daarbij zette ze in Leeuwarden verdere stappen richting haar volledige rentree, terwijl ze haar olympische ticket al op zak heeft via de langebaan: Schulting plaatste zich eerder op de 1000 meter voor de Winterspelen in Milaan.