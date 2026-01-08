Suzanne Schulting gaat een mooie dubbelrol vervullen op de Olympische Spelen in Milaan in februari. De Nederlandse topschaatsster combineert de langebaan met het shorttrack. Haar deelname aan haar 'eerste liefde' shorttrack was een tijdlang onzeker, maar de KNSB heeft de knoop definitief doorgehakt. Maar daarmee is de TeamNL-selectie nog altijd niet compleet.

Nederland mag met vijf vrouwen en vijf mannen naar Milaan en met de keuze voor Schulting is de vrouwenploeg nu in ieder geval definitief. Naast Schulting gaan de zusjes Xandra en Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap naar de Winterspelen namens Nederland. Bij de mannen moet er nog altijd één iemand worden toegevoegd, maar dat wordt naar aller waarschijnlijkheid een race tegen de klok voor Daan Kos.

Shorttracksters namens TeamNL naar Milaan

Xandra Velzeboer

Michelle Velzeboer

Selma Poutsma

Zoë Deltrap

Suzanne Schulting

Blessure zorgt voor vraagteken

Hij is in principe zeker van zijn plek op de Spelen, maar is momenteel herstellende van een rugblessure. Voor uiterlijk 20 januari om 17.00 uur heeft hij de tijd om fit genoeg te raken om bondscoach Niels Kerstholt ervan te overtuigen dat hij een belangrijke rol kan gaan vervullen in de mannenploeg. De KNSB en de selectiecommissie hebben wel vast een vervanger aangewezen, mocht Kos de race tegen de klok niet halen.

Itzhak de Laat

'Omdat Daan Kos nog revalideert van een rugblessure, kan de SCST hem nog niet definitief selecteren voor Milaan. Dat moet uiterlijk 20 januari 17.00 uur gebeuren. Mocht Kos niet fit genoeg zijn, dan wordt Itzhak de Laat voorgedragen bij NOC*NSF', schrijft de KNSB. De broers Jens en Melle van 't Wout zijn verzekerd van hun deelname, net als Teun Boer en Friso Emons.

Jens van 't Wout

Melle van 't Wout

Teun Boer

Friso Emons

Daan Kos of Itzhak de Laat

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.