Shorttrackster Kristen Santos-Griswold heeft zich uitgesproken over de vreselijke crash met Kamila Sellier op de Olympische Winterspelen. De Amerikaanse kreeg een hoop haatreacties, maar de Poolse riep haar volgers op hiermee te stoppen. Dat kon Santos-Griswold enorm waarderen.

In de kwartfinale van de 1500 meter bij de vrouwen ging het mis. Bij een grotere valpartij waren Santos-Griswold en Sellier betrokken. De Amerikaanse ging onderuit, maar schoot met haar schaats per ongeluk tegen het hoofd van de Poolse aan. Sellier bleef liggen en werd direct afgeschermd voor een medische behandeling en vervolgens moest ze van het veld direct door naar het ziekenhuis.

Haar blessures leken mee te vallen, maar een woordvoerder van het Poolse olympische comité meldde tegenover Fakt anders. Sellier bleek een beschadigd bot te hebben onder haar oog en daar moest ze aan geopereerd worden. Vervolgens werd de wond gehecht en kon de Poolse beginnen aan haar revalidatie. Haar oog is nog erg dik, maar gelukkig voelt Sellier zich redelijk en maandag mag ze volgens planning het ziekenhuis uit.

Kristen Santos-Griswold

Op social media richtte Sellier zich direct tot haar fans toen ze hoorde dat Santos-Griswold nare berichten ontving na haar botsing met de Poolse. "Ik vraag jullie allemaal vriendelijk om haar niet de schuld te geven. Wat gebeurde is niemands fout. Dat is de natuur van onze sport. Je loopt telkens risico's en elke keer dat ik op het ijs stap ben ik mij daar wel degelijk bewust van", riep Sellier haar volgers op.

Santos-Griswold is enorm blij dat Sellier zich uitsprak en reageert met een dankwoord aan de Poolse. "Jouw vriendelijkheid en kracht betekenen meer voor me dan dat ik in woorden kan uitdrukken." De Amerikaanse laat ook weten dat ze Sellier direct na het incident heeft opgezocht toen ze hoorde dat ze in haar gezicht was geraakt. "Ik zou haar nooit bewust in gevaar brengen en ben erg dankbaar voor voor vriendelijkheid en begrip."

"Shorttrack is een snelle en onvoorspelbare sport en we kennen allemaal de risico's als we het ijs op stappen. Dank je wel dat je iedereen hieraan hebt helpen herinneren en zelfbeheersing en klasse hebt laten zien in een moeilijke situatie."