Corinne Stoddard is misschien wel de grootste pechvogel van de hele Olympische Spelen. De Amerikaanse shorttrackster is een grote naam in haar sport, maar beleeft in Milaan een horrortoernooi. Nadat ze dinsdag op de openingsdag liefst drie keer viel tijdens drie verschillende wedstrijden, keerde ze zaterdag op de 1500 meter in dezelfde stijl terug.

De Amerikaanse kan normaal gesproken uitstekend shorttracken en heeft meerdere WK-medailles in de prijzenkast, maar op de eerste dag van de sport op de Winterspelen viel ze vooral in negetieve zin op. Dat begon al 's ochtends vroeg op de 500 meter. Ze wilde zich daar plaatsen voor de kwartfinales, maar dat lukte dinsdag niet. Stoddard kwam immers op de laatste meters ten val en kende zo een valse start in Milaan.

Van kwaad tot erger

Gelukkig kreeg ze vrijwel meteen daarna een herkansing in de kwartfinale van de mixed relay, waar ze samen met drie landgenoten uit de Verenigde Staten namens haar land vocht voor een ticket voor de halve finale. Dat ticket kwam er, maar vraag niet hoe: Stoddard kwam wederom ten val. Gelukkig was een teamgenote er snel bij, kon ze haar aantikken, de race hervatten en daardoor verloren de Amerikanen niet al te veel tijd. Ondanks de tweede val van Stoddard plaatste Team USA zich dus voor de halve finale.

Daar ging het echter wéér helemaal mis voor Stoddard. Ze raakte in de strijd voor een finaleplaats verwikkeld in een felle strijd met een Zuid-Koreaanse. De uitslag laat zich raden: de 24-jarige viel voor de derde keer in een paar uur.

Gevolgen gigantisch

Dit keer waren de gevolgen gigantisch. De Verenigde Staten liepen een finaleplaats mis en ook voor Zuid-Korea waren de druiven heel zuur. Ook dat team kwam ten val door Stoddard. Een protest na afloop haalde niets uit, want de Zuid-Koreanen kregen geen finaleplaats toegewezen. Voor Stoddard is het dus een dramatisch begin van de Spelen. In de B-finale kwam ze niet meer in actie en mocht een andere Amerikaanse rijden. Geloof het of niet: ook zonder Stoddard gingen de Amerikanen overigens ook tegen het ijs.

Nog een val op 1500 meter

Op de 1500 meter stond Stoddard een paar dagen later weer met frisse moed aan de start. Maar het drama hield voor haar maar niet op. Vlak voor de finish van haar heat lag ze virtueel op een plek in de kwartfinale, maar liet haar materiaal haar weer in de steek. Ze ging zonder toedoen van anderen onderuit en geloofde haar ogen niet. Het gebeurde enkele meters voor de finish en ze kon ook niet op tijd opstaan om alsnog haar schaats over de lijn te duwen. Ze vloog uit de kwalificaties.