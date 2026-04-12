Topshorttracker Jens van 't Wout heeft een ultiem doel. Na zijn drie olympisch gouden medailles in Milaan afgelopen februari gaat de blik van de Nederlander alweer op het volgende hoofdstuk. In de komende vierjarige cyclus richting de volgende Winterspelen richt hij zich op een wereldrecord.

Van 't Wout werd afgelopen week uitgenodigd bij schaatsfabrikant Skate-Tec om te kijken naar de ijzers die hem naar een absolute toptijd moeten leiden. “Ik wil heel graag het wereldrecord op de 1000 meter pakken”, zei hij aldaar tegen schaatsen.nl. “Die tijd staat heel scherp. Ik ben er een halve seconde vanaf geweest. Dat klinkt als weinig, maar is heel veel. Dat wereldrecord aanscherpen is mijn doel voor aankomend seizoen.”

Scherpe tijd

De Zuid-Koreaan Dae-Heon Hwang reed in 2016 in Salt Lake City 1.20,875 op de 1000 meter en dat record staat dus al bijna tien jaar. Hét doel van Van 't Wout is dus die tijd aan te scherpen. Ter vergelijking: zijn winnende tijd op de olympische 1000 meter was in Milaan 1.24,537. Sowieso richt schaatsfabrikant Skate-Tec zich op de wereldrecords de komende tijd, want op de langebaan is de doelstelling een 500 meter onder de 33 seconden.

Wereldrecord op de 500 meter

Bij de mannen reed de Rus Pavel Kulizhnikov in 2019 een tijd van 33,61 seconden, ook op de pijlsnelle baan in Salt Lake City. Sindsdien kwamen toppers als Jenning de Boo (33,63) en Jordan Stolz (33,69) er dicht in de buurt, maar kwamen ze honderdsten tekort. Maar een tijd van 32,5 is volgens Skate-Tec het richtpunt voor de komende jaren, met speciaal door hen ontworpen schaatsen.

'Zonder goed mes kun je niks'

De broers Jens en Melle van 't Wout weten hoe belangrijk een scherp mes is voor een toptijd in het shorttrack. “Als ik op een van mijn olympische ritten geen goed mes had gehad, was ik sowieso laatste geworden”, zegt Jens stellig. “Zonder goed mes kun je niks.” Oudere broer Melle legt uit: "In shorttrack voel je alles. Wij gaan zo schuin door de bocht dat je te maken hebt met ijs dat afbreekt. Dan moet je spelen met de kromming van je ijzer. Je voelt het meteen als het niet klopt.”