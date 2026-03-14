Het is Xandra Velzeboer net niet gelukt de titel te winnen op de WK shorttrack. De Nederlandse won op de Olympische Spelen goud op de 1000 meter. Tijdens de WK shorttrack herhaalde ze dat kunstje bijna na een sterke race, maar ging het op het einde toch mis.

De olympisch kampioene was de enige Nederlandse die zich had geplaatst voor de finale in Canada. Ze was een van de topfavorieten om goud te winnen. En dat leek net als in Milaan te lukken. De Nederlandse reed nagenoeg op alle belangrijke momenten op kop, behalve op de allerlaatste meters.

Vlak na de laatste bocht leek Velzeboer nog hard op weg naar het goud, maar toch ging het mis. De Zuid-Koreaanse Kim Gilli ging er vlak voor de meet nog nét voorbij en was een paar centimeter eerder over de meet. Velzeboer moet daarom genoegen nemen met zilver. Het verschil was één honderdste van een seconde.

Velzeboer pakte op de Spelen wel goud op de 1000 meter. De 'gouden' shorttrackster deed dat eerder in Milaan ook al op de 500 meter. Voor Nederland werden het de beste Winterspelen ooit en dat kwam mede door de shorttrackers. In totaal werden er op dat ijs vijf gouden medailles, één zilveren en één bronzen gewonnen. Velzeboer won dus tweemaal goud in Milaan, maar loopt haar gedroomde titel op de WK shorttrack nét mis.

Het zou de zoveelste gouden plak op de WK zijn geweest voor Velzeboer. Ze won al acht keer een gouden medaille. De eerste was in 2021, daarna was het elk jaar raak. In 2023 was ze het meest succesvol met maar liefst viermaal een wereldtitel.