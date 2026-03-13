Het WK shorttrack in Montreal vormt het slotstuk van een intens en succesvol seizoen voor de Nederlandse ploeg. Vooral Jens van ’t Wout begint onder lastige omstandigheden aan het toernooi. De drievoudig olympisch kampioen is ziek afgereisd naar Canada en kon zich in de aanloop allesbehalve optimaal voorbereiden. Ook Xandra Velzeboer staat na haar succesvolle Winterspelen in Milaan weer aan de start, waar ze hoopt het seizoen met nieuw succes af te sluiten.

Van ’t Wout werd in de aanloop geveld door een flinke griep en moest zijn voorbereiding noodgedwongen aanpassen. "Ik had veel last van mijn keel en hoofdpijn en mijn neus zat helemaal vol", geeft hij aan in gesprek met de NOS. "Ik heb eigenlijk niet getraind totdat we hier waren. Dat is natuurlijk niet ideaal voor een WK, maar vandaag kon ik nog best hard rijden. Dus ik ga zien wat ik ervan kan maken."

Wereldkampioen volgende doel na olympisch succes

Het wereldkampioenschap volgt kort na zijn grote doorbraak op de Winterspelen in Milaan. Daar groeide Van ’t Wout uit tot misschien wel hét gezicht van de Nederlandse equipe op de Spelen met drie gouden medailles en een bronzen plak. Sindsdien merkt de 24-jarige dat zijn prestaties impact hebben. Zo vertelden kinderen hem dat zij dankzij zijn succes zelf ook willen gaan shorttracken.

Voor Van ’t Wout ligt er in Montreal ondanks zijn ziekte nog een duidelijke persoonlijke ambitie. "Ik sta hier wel met het gevoel dat ik alles heb gedaan wat ik wilde. Dus ik ga nu gewoon lekker schaatsen. Maar ik ben ook nog nooit wereldkampioen geworden, dus dat wil ik eigenlijk ook heel graag."

Xandra Velzeboer mikt op revanche

Ook Xandra Velzeboer behoort in Montreal opnieuw tot de grote Nederlandse troeven. De shorttrackster beleefde in Milaan een succesvolle Winterspelen met twee gouden medailles en kijkt met een andere blik naar het wereldkampioenschap. "Als ik aan de start sta, rijd ik in principe altijd voor de winst. Maar ik zie het ook wel een beetje als een toetje. Mijn grote doelen zijn gehaald", geeft ze toe.

Toch wil Velzeboer het seizoen graag in stijl afsluiten. Met name op de relays ziet ze nog kansen voor de Nederlandse ploeg, nadat het onderdeel op de Winterspelen in Milaan juist teleurstellend verliep. Velzeboer kwam daar zowel in de mixed relay als bij vrouwen ten val, waardoor de Nederlandse medailledroom in rook opging. "Ik denk wel dat we daar nog wat willen rechtzetten. Het blijft natuurlijk een belangrijk onderdeel voor ons als team."

Velzeboer reist in ieder geval met vertrouwen af naar Montreal. Ze voelt zich fysiek sterk en hoopt het seizoen alsnog met succes af te sluiten. "Ik voel me goed en rijd nog snelle rondjes. Ik ben benieuwd wat er nog in zit dit weekend."