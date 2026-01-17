Xandra Velzeboer heeft een nog ontbrekende prijs toegevoegd aan haar palmares. De alleswinnares van het shorttrack maakte een oppermachtige indruk op de 1000 meter tijdens de EK shorttrack. In haar kielzog ging zusje Michelle mee naar het zilver. Selma Poutsma hielp met perfect teamwork voor het een-tweetje in Tilburg.

Het was een prachtige A-finale op de 1000 meter. Poutsma plaatste zich als 500 meter-specialiste knap voor de dubbele afstand en zij maakte er een lastige wedstrijd van voor de enige twee niet-Nederlandse rijdsters. De Italiaanse shorttracksters Elisa Confortola en Chiara Betti kwamen door het blokkeren en sterk rijden van Poutsma niet in de buurt van de shorttrackzusjes Velzeboer. Xandra, met 24 jaar de oudste van de twee, pakte haar eerste gouden Europese medaille op deze afstand. Zusje Michelle (22) pakte haar eerste individuele internationale medaille met het zilver. Poutsma eindigde als vijfde en laatste. Poutsma werd weliswaar bedankt voor haar harde werk.

Schitterende finale

De Italiaanse rijdsters hebben werk te doen voor de Olympische Spelen. Zij werden gedomineerd door de oranje ploeg en moeten voor eigen publiek dus met een totaal andere tactiek komen om over een maand het goud en zilver af te pakken van TeamNL. Confortola kwam op de finish nog dichtbij om Michelle Velzeboer dwars te zitten, maar de twee zussen uit Culemborg kwamen juichend en stralend als één en twee over de streep in Tilburg. Confortola moet het doen met brons.

Jens van 't Wout

Eerder op de zaterdag was Jens van 't Wout al verantwoordelijk voor het eerste goud van de EK shorttrack. Voor eigen publiek reed hij oppermachtig naar het hoogste treetje van het podium op de 1500 meter. Waar Van 't Wout straalde tijdens het volkslied met de gouden medaille om zijn nek, moest Xandra Velzeboer haar tranen van vreugde wegslikken tijdens het meezingen met het Wilhelmus. Het was pas haar eerste goud op een 1000 meter op een EK, nadat ze in twee eerdere finales misgreep. Wereldkampioene was ze al wel eens op die afstand.

Michelle Velzeboer

Voor Michelle, die ook stond te stralen bij de ceremonie, was het haar eerste individuele medaille op een groot internationaal toernooi. Zij glunderde van oor tot oor bij het in ontvangst nemen van het zilver. Zij werd wel met de aflossingsploeg al gouden medailles, maar dat was dus in teamverband.