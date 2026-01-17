Dat het shorttracken chaotisch is, daar staat de spectaculaire sport om bekend. Maar tijdens de EK in Tilburg zorgde de tweede halve finale op de 1500 meter bij de mannen voor dusdanig veel gedoe, dat er zelfs een brancard aan te pas moest komen om de schermen op te ruimen. De Nederlanders werden figuurlijke slachtoffers voor eigen publiek, behalve topfavoriet Jens van 't Wout, die goud pakte en zijn Europese titel succesvol verdedigde.

In de eerste halve finale moesten Friso Emons en Itzhak de Laat samen zorgen dat ze bij de eerste twee eindigden in hun halve finale. De Laat controleerde lang de rondjes, maar werd halverwege voorbij gestoken door de Brit Niall Treacy. Daardoor werd het zo zenuwachtig, dat de twee Nederlanders zich lieten verrassen. De Let Roberts Kruzbergs kwam namelijk ook nog langszij, waardoor de favorietenstatus van de Nederlanders in duigen viel. Emons drukte zijn schaats als nummer drie nog net voor De Laat over de streep, waardoor laatstgenoemde balend en met veel misbaar over de finish kwam. Hij moet genoegen nemen met de B-finale.

Italiaan per brancard van het ijs

In de tweede halve finale ontstond er vervolgens een grote chaos. Liefst twee valpartijen gooiden de hele eindstand overhoop. Drie Italianen vochten om de twee voorste posities, maar daarbij maakte Luca Spechenhauser een strafbare fout door de Turk Muhammed Bozdag onderuit te duwen. Spechenhauser werd na juryberaad gediskwalificeerd en Bozdag werd alsnog toegevoegd aan de A-finale. Bij de andere valpartij was de Italiaan Lorenzo Previtali betrokken en hij moest per brancard het ijs verlaten. Hij was bij kennis en oogde niet al te gewond.

Jens van 't Wout

Jens van 't Wout was vervolgens in de laatste halve finale oppermachtig en zorgde er daarmee voor dat er toch nog oranje in de A-finale te zien was. De topfavoriet voor het goud stelde vervolgens het Nederlandse publiek in staat tot juichen. De titelverdediger greep met overmacht het eerste goud voor TeamNL.

Emons mocht met zijn tijd ook hopen op deelname, maar door de toevoeging van de Turk in de tweede halve finale waren alle plekjes vergeven in de A-finale. De Laat en Emons moesten het doen met de B-finale, zonder kans op medailles dus. Emons en De Laat werden wel 1 en 2 in de B-finale, maar dat zijn vooral troostplekken.