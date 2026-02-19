Epke Zonderland is deze week een kijkje komen nemen op de Olympische Winterspelen. De ex-turner sloeg het freestyleskiën niet over, want hij beaamde dat die sport het meest op het turnen lijkt. Zonderland moet er echter niet aan denken om zelf de sport te gaan beoefenen.

"Ik heb het wel eens gezien, maar nog nooit in het echt natuurlijk", beaamt Zonderland tegenover de NOS als hij naar de spectaculaire sport in Milaan aan het kijken is. De ex-turner stopte in juli 2021 officieel met turnen nadat hij meerdere keren meedeed aan de Olympische Spelen. Uiteindelijk deed Zonderland aan vier olympische turntoernooien mee, met de spelen in 2012 als hoogtepunt. In Londen pakte de turner uit Lemmer een gouden plak op het onderdeel rekstok.

Freestyle Aerials

Zonderland nam een kijkje bij het onderdeel freestyle aerials, de finale bij de vrouwen. Daarbij gaan de atleten naar beneden om vervolgens op een schans omhoog te gaan. De vrouwen worden dan omhoog geschoten en doen daar verschillende trucs om uiteindelijk weer op de voeten terecht te komen. Tijdens de race die Zonderland keek, ging het goud naar de Chinese Xu Mengtao.

China's Second Gold! Xu Mengtao wins women's freeski aerials at Milan-Cortina 2026 pic.twitter.com/mKhkf9wZMS — Global Times (@globaltimesnews) February 18, 2026

Als Zonderland wordt gevraagd of deze sport het meest in de buurt komt van zijn oude liefde, antwoordt hij dan ook bevestigend. "Dit lijkt wel het meest op turnen denk ik. Hetgene wat in de lucht gebeurd, is voor mij denk ik niet nieuw. Dat heb ik ook wel gedaan alleen dan zonder ski's. Alleen worden gelanceerd door die schans en dan die landing. Dat is wel echt bizar."

Zonderland vindt het freestyle aerials dan wel het meest lijken op turnen, hij moet er niet aan denken om deze sport te gaan beoefenen. "Ik zag er één. Die roteerde door en die klapte op haar rug. Daar heb je gewoon geen controle over. Dat lijkt me echt doodeng om te doen. Ik denk dat dit wel de wintersport is die ik het snelst op zou pikken."