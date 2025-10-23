Topskiester Kira Weidle-Winkelmann was aan het trainen voor aankomend olympisch seizoen toen het noodlot toesloeg. De 29-jarige Duitse deelde woensdag heftige beelden van haar zware crash, waarna ze vlug naar het ziekenhuis werd gebracht.

Weidle-Winkelmann is een succesvolle alpine-skiester. Zo deed ze de afgelopen twee edities mee aan de Olympische Spelen. In Peking werd ze in 2022 vierde op het onderdeel afdaling. Haar grootste succes behaalde de Duitse in 2021. Toen veroverde ze zilver op de afdaling tijdens het WK.

Heftige beelden

Weidle-Winkelmann was dus een serieuze medaille-kandidaat op de aankomende Olympische Spelen in Milaan. Maar na deze week is dat geen zekerheid meer. Woensdag deelde de topskiester heftige beelden op haar Instagram van haar training waarin ze crashte. (Bekijk de tweede slide van de Instagram-post van Weidle-Winkelmann om de heftige beelden van haar crash te zien.)

Op de video is te zien dat Weidle-Winkelmann tijdens een afdaling haar evenwicht verliest en keihard in een paaltje en hek knalt. Na het incident werd skiester naar het ziekenhuis gesneld. Naast de beelden van de crash, deelt de Duitse ook een foto van haar in het ziekenhuis (derde slide van haar Instagram-bericht).

'#Nosejob'

Weidle-Winkelmann kwam met de schrik vrij en werd uiteindeindlijk alleen aan haar neus geopereed. Achteraf kan ze daarom ook een grapje maken van de hele situatie. Bij de foto's met verband om haar neus zet Weidle-Winkelmann de hashtag '#nosejob'. Hiermee refereert ze aan de populaire cosmetische ingreep.

Twee weken voor de crash deelde Weidle-Winkelmann nog foto's van haar vakantie in Griekenland op haar Instagram-account. "Laatste restje van de zomer. Nu terug aan het werk'', schreef de Duitse er bij.

Aftrap ski-seizoen

De kans is groot dat Weidle-Winkelmann de aftrap van het ski-seizoen gaat missen. Komend weekend wordt de eerste wedstrijd van de World Cup traditiegetrouw gehouden in het Oostenrijkse Sölden. Vervolgens verkast het ski-circus eind november naar de Verenigde Staten.

Van 7 tot en met 16 februari wordt er in Dormio, een Italiaans dorpje in de Dolomieten, gestreden om de olympische ski-medailles. Omdat het alleen om een operatie aan haar neus gaat, is de verwachting dat Weidle-Winkelmann 'gewoon' kan deelnemen aan het meest prestigieuze toernooi.