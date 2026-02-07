Skiër Gus Kenworthy heeft nipt een straf weten te ontlopen op de Olympische Winterspelen. De Brit plaatste een social media-post gericht aan de Verenigde Staten en die post heeft nogal wat stof op doen waaien.

De 34-jarige Kenworthy vertegenwoordigd Groot-Brittannië in het freestyle skiën op het onderdeel halfpipe. Vroeger kwam de skiër echter uit voor de Verenigde Staten. Mede daarom heeft hij een groot bereik op Instagram en daar maakte Kenworthy onlangs gebruik van door een opvallende boodschap te delen. Die post heeft nogal wat stof op doen waaien en zorgde er bijna voor dat Kenworthy een straf kreeg tijdens de spelen.

ICE

Er is de laatste weken veel te doen rondom de ICE-afdeling van de Amerikaanse regering (Immigration and Customs Enforcement). De werkwijze van die afdeling stuit op veel aversie in de Verenigde Staten, omdat illegale migranten door gemaskerde agenten van straat worden gehaald. Ook Kenworthy (geboren in het Engelse Chelmsford) spraak zich uit over de werkwijze van de ICE-afdeling.

Kenworthy plaatste een afbeelding van zijn ski's met in de sneeuw de tekst F*ck ICE. Daarbij plaatste hij ook een nietsverhullende caption. "Onschuldige mensen zijn vermoord en genoeg is genoeg. Wij kunnen niet blijven wachten terwijl ICE met hun macht blijft opereren in onze gemeenschap. Geef deze boodschap alsjeblieft door aan de senator in de Verenigde Staten. Alvast bedankt", tekent Kenworthy op. De post leverde hem echter bijna een straf op tijdens de Olympische Winterspelen.

Olympische regels

In de olympische regels staat dat sporters zich neutraal moeten gedragen tegenover politieke standpunten. De post van Kenworthy lijkt deze regel dan ook te overtreden, maar de Brit wordt gematst. De IOC geeft in een statement aan dat de bond niet 'alle social media posts van elke individuele sporter kan controleren' en daarom krijgt Kenworthy dan ook geen straf en mag hij gewoon starten op de halfpipe.