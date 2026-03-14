Lindsey Vonn is keihard aan het knokken om goed uit de revalidatie van haar zware knieblessure te komen. De Amerikaanse ski-legende begon al gehavend aan de Olympische Spelen in Milaan en viel tijdens de afdaling ook nog eens keihard, met een breuk tot gevolg. Ruim een maand later toont Vonn dat ze door de pijn heengaat om nieuwe doelen te halen.

De Amerikaanse ski-legende zat vrijdag voor het eerst op de fiets sinds haar valpartij in Cortina d'Ampezzo. Dat is het begin van het einde van haar revalidatie, want door te trappen roteert haar knie weer en zit er dus beweging in. Ze is dan ook dolblij met deze stap. "Jongens, ik ben aan het fietsen!", schrijft ze op Instagram. "Te beginnen met vijf minuten... Ik maak elke dag weer progressie."

'Ik moest dat doen'

Om op die fiets te belanden moest ze even daarvoor de pijn verbijten. Terwijl een fysiotherapeut flink wat kracht op de gemankeerde knie zet, moest Vonn tegengas geven. Dat deed zichtbaar pijn, getuige haar gezicht op Instagram Story, maar ze had het er graag voor over. "Ik moest dat doen om dit te bereiken", schrijft ze bij twee verschillende posts, waarbij de krachtoefening verwisseld wordt voor een grote glimlach op een hometrainer.

Veel steun

Haar 3,6 miljoen volgers zijn trots op de beelden en steken Vonn een hart onder de riem. Met bijna 350.000 hartjes en 15.000 reacties laten ze de Amerikaanse weten haar te steunen. Onder anderen de Belgische ex-toptennisster Kim Clijsters laat een reactie achter bij Vonn. De alpineskiester verloor eerder deze week haar leidende positie in het wereldbekerklassement, waar ze logischerwijs niet meer in actie komt in het slot van het seizoen.

Vonn moet van ver komen

Vonn moet namelijk van heel ver komen. In Milaan lag amputatie zelfs op de loer na haar zware valpartij op de olympische piste. De doktoren hielden haar dagenlang in Italië en kregen het voor elkaar om haar been te redden. Daardoor is de 41-jarige Vonn er nog altijd niet van overtuigd dat haar carrière er al op zit. Ze heeft zich nog niet neergelegd bij haar lot en werkt hard om wellicht ooit nog op de latten terug te keren.