De Amerikaanse ski-legende Lindsey Vonn verloor dit weekend voor het eerst haar leidende positie in het wereldbekerklassement afdaling. Ze werd officieel ingehaald door de Italiaanse Laura Pirovano met 436 punten. De Duitse Emma Aicher staat tweede met 408 punten. De ski-legende zakte daardoor naar de derde plaats met 400 punten.

Voor Vonn eindigde het seizoen al weken geleden na een harde valpartij met bijbehorende gevolgen op de Olympische Spelen in Milaan. Ze liep een complexe breuk op aan haar scheenbeen en enkel, en heeft al meerdere operaties ondergaan. Het is de vraag of ze ooit nog terugkeert op de ski's.

'Dat durf ik te wedden'

Voor de wereldbeker afdalingswedstrijd in het Italiaanse Val di Fassa sprak ze de fans toe. "Ik droeg de rode leiderstrui vanaf de eerste race tot nu. Aan het begin van het seizoen zou niemand geloofd hebben dat ik überhaupt in de buurt van deze positie zou komen. Ik durf te wedden dat mensen zelfs zouden lachen als iemand dat zelfs maar zou suggereren. Maar het winnen van de titel was mijn doel... en ik was er pijnlijk dichtbij. Ik ben niet het type dat over mijn prestaties praat, maar in dit geval voel ik dat ik mezelf hieraan moet herinneren, misschien wel meer dan aan iets anders...” zo liet ze weten op haar Instagram-profiel.

De 41-jarige Vonn domineerde de afdaling tot haar blessure tijdens de Winterspelen. In vijf races eindigde ze telkens op het podium. Twee keer won ze, één keer werd ze tweede en twee keer derde. "Zes jaar na het beëindigen van mijn carrière en met een gedeeltelijke knieprothese, vocht ik me terug naar de eerste plaats, en dat alleen al was een ongelooflijk succes dat ik nooit zal vergeten.

'Had ik maar de kans gehad'

Ook al herinnert niemand zich over een paar dagen dat ik dit seizoen bijna de titel won, ik zal het me wel herinneren. Ik wilde de titel niet winnen om iemand iets te bewijzen. Ik deed het omdat ik wist dat ik het in me had. Had ik maar de kans gehad om tot het einde te vechten en te proberen hem te winnen.”

'Waarom huil ik?'

De ski-legende gaf toe dat het verlies van de kans op de kleine kristallen bol in de afdaling haar zwaar valt. "Waarom huil ik om een kristallen trofee? Dat komt omdat skiën altijd hetgeen is geweest waar ik het meest van houd in deze wereld. Het heeft me altijd ongelooflijke vreugde gebracht, vooral dit seizoen. Maar ik realiseer me dat het niet hebben van nog een titel dit seizoen niet minder bijzonder maakt. Het neemt de vreugde niet weg die ik voelde toen ik in het starthek stond of de finishlijn overschreed en een één zag staan bij mijn naam. De herinneringen zullen niet vervagen door één titel.”

'Ik heb tenminste de herinneringen'

Tegelijkertijd vreest ze dat skiën alleen nog in haar herinneringen zal voortleven. "Mijn tranen betekenen alleen dat het me iets kan schelen. Het heeft me altijd iets kunnen schelen. Daarom werk ik zo hard. Skiën is mijn passie. Of ik het ooit nog zal kunnen doen, moet nog blijken. Maar ik heb tenminste de herinneringen, met of zonder titel, en ik voel me bevoorrecht dat ik dit avontuur heb mogen beleven. Waar deze reis ook heen leidt, ik zal mijn weg vinden. Ik vind hem altijd.