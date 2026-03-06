Ski-icoon Lindsey Vonn (41) is hard aan het werk om weer mobiel te worden. Op 8 februari brak ze op de Winterspelen bij een harde crash op de piste haar dij- en kuitbeen. Even werd er gevreesd voor amputatie van haar linkerbeen. Maar alles liep goed af voor de Amerikaanse, die 25 dagen na haar val opzien baart.

Vonn droomde van een grootse rentree op de Olympische Winterspelen. De Amerikaanse kapte in 2019 met skiën vanwege aanhoudend blessureleed aan haar rechterknie. Vijf jaar later onderging ze een knieoperatie, waarbij ze gedeeltelijk een kunstgewricht kreeg. Het zorgde ervoor dat ze een comeback kon maken op de wereldbekers én de Spelen.

In aanloop naar Milaan Cortina ging het echter flink mis voor Vonn, die op de wereldbeker haar kruisband in haar linkerknie scheurde. Met een kniebrace en een gezonde portie vertrouwen verscheen Vonn op 8 februari tóch aan de start van de afdaling. Maar al na dertien seconden ging het vreselijk mis. De Amerikaanse Vonn kwam zwaar ten val en heel haar linkerbeen lag in de gruzelementen. Per helikopter werd ze naar het ziekenhuis vervoerd.

Been net niet geamputeerd

Door de complexe scheenbeenbreuk moest ze meerdere operaties ondergaan om haar been te redden. Vooral dokter Tom Hackett van de Amerikaanse ploeg speelde daarin een belangrijke rol. "Hij heeft voorkomen dat mijn been geamputeerd moest worden", sprak Vonn. De druk in haar gebroken been werd door bloedingen en zwellingen zo groot dat er een gevaarlijke situatie ontstond. "De dokter heeft mijn been opengesneden en weer laten ademen. Hij heeft me gered", was ze duidelijk.

Doktoren verwachten dat Vonns breuken over een jaar helemaal hersteld zijn. Daarna zal ze moeten beslissen of de metalen implantaten in haar benen eruit moeten worden gehaald.

Lindsey Vonn baart opzien met fitnessoefeningen