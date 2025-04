De mooiste foto's van stralende sporthelden op rode loper in Madrid: tenniskoppel én blote buik Lindsey Vonn stelen de show

Tientallen sterren uit de sportwereld doken op Tweede Paasdag op in Madrid. Daar is het 25ste gala van de Laureus Awards, de uitreiking van de prijzen voor onder andere Sportman en Sportvrouw van het jaar. Ondanks twee Nederlandse genomineerden, was Ruud Gullit de eerste Nederlander die werd gespot op de rode loper.

Wie de grootste sporthelden wilde spotten, moest maandagavond in Madrid zijn. Van tennissers tot polsstokfenomeen Armand 'Mondo' Duplantis en zijn verloofde en van Simona Biles tot de blote buik van Lindsey Vonn, alles en iedereen kwam voorbij voorafgaand aan het grootse gala in de Spaanse hoofdstad.

Max Verstappen

Max Verstappen is genomineerd voor Sportman van het Jaar, de prijs die hij in 2022 won. De Nederlander reed zondag nog in Saoedi-Arabië en tot op heden is de Nederlandse genomineerde afwezig in Madrid. Wellicht dat hij later nog opduikt. Hij is samen met Carlos Alcaraz (tennisser), Tadej Pogacar (wielrenner), Duplantis (polsstokhoogspringer) en olympisch zwemkampioen Leon Marchand genomineerd voor de prijs. Van het vijftal zijn tot op heden alleen Duplantis en Alcaraz op de rode loper gespot.

Dit is Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen: aanstaande vader pakte F1-auto én vriendin af van concurrent Als zoon van twee coureurs was het lot van Max Verstappen eigenlijk al bij zijn geboorte geschreven. Maar dat hij de Formule 1 zo zou domineren, had niemand durven voorspellen. Hij kwam, zag en overwon. Dit is Max Verstappen, de 27-jarige racecoureur uit het Belgische Hasselt, die zich veel meer Nederlander voelt.

Sifan Hassan

Bij de vrouwen is er ook voor het eerst een Nederlandse genomineerde voor de titel van Sportvrouw van het Jaar. Maar de atlete Sifan Hassan, die op de Olympische Spelen in Parijs twee keer brons en goud pakte (op de marathon), schittert ook in afwezigheid. Zij moet het in de verkiezing opnemen tegen turnkampioene Biles, voetbalster Aitana Bonmatí, collega-atletes Faith Kipyegon en Sydney McLaughlin-Levrone en toptennisster Aryna Sabalenka.

Dit is Sifan Hassan: na 'elke dag huilen' is de Nederlandse atlete nu wereldberoemd Sifan Hassan is bij de Olympische Spelen in Parijs de grote sensatie geworden. De Nederlandse atlete maakte het onmogelijke mogelijk. Na brons op zowel de 5000 als 10.000 meter bekroonde ze haar gedurfde missie met waanzinnig goud op de marathon. Alle ogen waren in Parijs op haar gericht. Dat is ze inmiddels wel gewend, zo bleek maar weer eens. Dit is de internationale topatlete Sifan Hassan.

Sterren op een rij

En dus zijn de ogen van de sportwereld gericht op de sterren die wél aanwezig zijn. Check hieronder een overzicht van de opvallendste aanwezigen, zoals tenniskoppel Paula Badosa/Stefanos Tsitsipas, tennislegendes Rafael Nadal en Novak Djokovic, skilegende Lindsey Vonn met blote buik en voormalig Spaanse topkeeper Iker Casillas mét opvallende snor.