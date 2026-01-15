De skiwereld is vlak voor de Olympische Winterspelen opgeschud door de forse schorsing van een Noorse coach. Hij sjoemelde met de pakken van zijn schansspringers zodat ze verder konden springen.

Magnus Brevig, de oud-bondscoach van de Noorse skispringers, is voor anderhalf jaar geschorst om zijn rol in het skipakkenschandaal van vorig jaar. Zijn toenmalige assistent Thomas Lobben en Adrian Livelten, voormalig hoofd materiaal, krijgen dezelfde straf. Dat maakt de mondiale skifederatie FIS een kleine maand voor de Spelen in Milaan-Cortina bekend.

Rel rond skipakken

De Noorse ploeg sjoemelde vorig jaar maart tijdens het WK in eigen land met de pakken om de luchtweerstand verder terug te brengen en daarmee nog verdere sprongen mogelijk te maken. Dit deden ze zelf met naaimachines in hun hotelkamer. Skispringers Marius Lindvik en Johann André Forfang werden om die reden gediskwalificeerd en later voor drie maanden geschorst.

Coaches Brevik, Lobben en Livelten werden vorig jaar maart voor onbepaalde tijd geschorst, waardoor zij nu nog ongeveer de helft van hun straf te gaan hebben en dus de komende Spelen missen. De drie mannen werden uit hun functie gezet direct nadat de rel aan het licht was gekomen.

Pikante list

Na deze rel rond de skipakken kwam er vorige week opnieuw opmerkelijk nieuws uit de skiwereld. De Duitse krant Bild meldde dat verschillende schansspringers doelbewust hun edele delen groter maakten met hyaluronzuur om een aerodynamisch voordeel te verkrijgen.

Een te ruim of te kort pak biedt aerodynamisch voordeel voor de atleten. Daarom gebruikt de FIS een 3D-scanner om de ledematen van de springers te meten en zo perfect passende pakken te garanderen. Het laagste punt van het genitale gebied wordt als referentie gebruikt voor de metingen. Door een grotere penis zouden de springers dus een ruimer pak krijgen, waardoor ze aerodynamisch voordeel hebben en verder kunnen springen. Naast het vergoten van de penis zouden sommige springers ook gebruik maken van een siliconen condoom.