Een nieuw schandaal schudt de wereld van het schansspringen op, een sport waar uitrusting een cruciale rol speelt. Volgens geruchten zouden sommige atleten hyaluronzuur hebben gebruikt om hun penis te vergroten. Het doel? Een ruimer, en daardoor aerodynamischer pak bemachtigen tijdens wedstrijden.

De afgelopen jaren zijn wintersporten geteisterd door diverse schandalen, vaak gerelateerd aan uitrusting en pogingen van atleten om deze te manipuleren voor competitief voordeel. Zo gebruikten meerdere Noorse sporters, onder toezicht van coach Magnus Brevig, een naaimachine om pakken aan te passen in een hotelkamer. Een opmerkelijke truc, maar het kan nog bizarder.

Meer aerodynamisch voordeel

Gezien de enorme impact van verschillende pakken in een sport als schansspringen, heeft de Internationale Ski- en Snowboardfederatie (FIS) gedetailleerde regels opgesteld over hoe een pak eruit moet zien. Een te ruim of te kort pak biedt aerodynamisch voordeel voor de atleten. Daarom gebruikt de FIS een 3D-scanner om de ledematen van de springers te meten en zo perfect passende pakken te garanderen.

Volgens de Spaanse krant Marca wordt het laagste punt van het genitale gebied als referentie gebruikt voor de metingen. Maar sommige atleten hebben een ingenieuze manier gevonden om dit referentiepunt kunstmatig te veranderen.

Pikante list

De Duitse krant Bild onthulde namelijk dat een gebruikte methode het vergroten van de penis met hyaluronzuur is. Dit om een ruimer pak te krijgen, wat hen een aerodynamisch voordeel zou opleveren, waardoor ze verder kunnen springen.

Dezelfde bron meldde dat in het verleden, toen metingen nog handmatig werden gedaan en niet met 3D-scanners, sommige atleten siliconen condooms gebruikten. Dit om dezelfde reden als hierboven genoemd.

Mogelijke oplossing

“Momenteel zijn er geen andere metingen gepland. We werken echter al aan methoden om dit complexe probleem te verbeteren”, verklaarde Matthias Hafele, hoofd van de uitrustingsafdeling van de FIS. Hij wilde niet ingaan op de geruchten over de methoden waarmee atleten proberen te valsspelen.

Een door Hafele voorgestelde variant is dat metingen in de toekomst meer rekening houden met de botstructuur, en minder met zachte weefsels. Een mogelijke oplossing voor dit heikele punt.