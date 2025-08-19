Iga Swiatek heeft in de vroege ochtend van dinsdag (Nederlandse tijd) afgerekend met Jasmine Paolini. De Poolse toptennisster won de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati in twee sets en gaat zo met een uitstekend gevoel naar de US Open.

De 24-jarige Swiatek had het knap lastig tegen Paolini, die achtste staat op de wereldranglijst. De nummer twee van de wereld won de sets met 7-5 en 6-4. Met deze vorm hoopt zij een gooi te doen naar de eindzege op de US Open. Swiatek won de Grand Slam al eens in 2022.

De Poolse toptennisster schreef ook de vorige Grand Slam - namelijk Wimbledon - op haar naam. In totaal was zij zes keer de sterkste op de belangrijkste vier toernooien, omdat zij al liefst vier keer Roland Garros won. Alleen op de Australian Open wist Swiatek nog nooit de finale te bereiken.

Concurrentie voor US Open

Haar grootste concurrenten voor US Open, dat officieel op zondag 24 augustus begint, zijn Aryna Sabalenka en Coco Gauff. Sabalenka is met kop en schouders de nummer één van de wereld, terwijl de 21-jarige Gauff (derde) dit jaar al Roland Garros op haar naam schreef. Overigens won de Belarussische Sabalenka dit jaar nog géén Grand Slam.

Gemengd dubbelspel

Swiatek kan zich nu niet in alle rust voorbereiden op het enkelspel op de US Open, want zij doet deze week met Casper Ruud mee aan het gemengd dubbelspel. De Amerikaanse organisatie heeft aan de toptennissers gevraagd om een duopartner te vinden om het onderdeel wat meer kleur te geven en daar hebben de toppers gehoor aan gegeven.

Zo doet Carlos Alcaraz mee met Emma Raducanu, Taylor Fritz met Elena Rybakina, Venus Williams met Reilly Opelka en staan ook topnamen als Novak Djokovic en Jannik Sinner met een partner op de baan.

