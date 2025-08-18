Voor de beste tennissers ter wereld staat deze maand in het teken van de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint officieel op zondag 24 augustus, maar dat is in de praktijk helemaal niet het geval. De organisatie gooide het gemengd dubbelspel volledig op de schop en dus moeten de tennisliefhebbers al eerder voor de buis zitten. Zij zullen overigens ook geconfronteerd worden met een aantal grote veranderingen.

Wie op alle officiële kanalen en posters van het toernooi kijkt, zal zondag met rood omcirkeld hebben als startdatum van de US Open. Als je als tennisliefhebber dan pas inschakelt, heb je namelijk al een volledig toernooi gemist. Bijna alle hoofdtoernooien gaan pas op 24 augustus of later van start, maar het gemengd dubbelspel begint veel eerder.

Op de eerste dag staan de eerste ronde en de kwartfinales op het programma en een dag later worden de halve finales en finale gespeeld. Al vier dagen voor de officiële start van de US Open is dus al de eerste kampioen bekend. Die andere startdatum is overigens niet de enige verandering, want het gemengd dubbeltoernooi is volledig op de schop gegooid.

Kortere sets

Normaal gesproken slaan de topspelers uit het enkelspel het evenement over, omdat ze er hun energie niet aan willen verspillen. Het is dan ook al jaren zo dat vooral de dubbelspecialisten meedoen en dat zorgt er ook voor dat er over het algemeen niet veel aandacht voor is. In de Verenigde Staten zijn ze niet vies van een beetje commercie en dus besloot de US Open om het voor dit jaar volledig anders aan te pakken.

De organisatie heeft er alles aan gedaan om de topspelers uit het enkelspel te overtuigen mee te doen. Niet alleen wordt het gemengd dubbel dus al een week voor het enkelspel gehouden, ook zijn de wedstrijden ingekort. Waar het al tientallen jaren in het tennis zo is dat je zes games nodig hebt om een set te winnen, zijn dat er deze keer maar vier. Die regel geldt overigens enkel tot en met de halve finales, want in de finale zijn er wel gewoon weer zes games nodig. Het is allemaal om de spelers energie te laten besparen.

Enorme prijzenpot

Aangezien er in het enkelspel maar liefst vijf miljoen dollar klaarligt voor de winnaar, zouden toppers als Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Iga Swiatek natuurlijk niet overtuigd worden om mee te doen met een prijs van 200.000 dollar voor het winnende team. Dat was het bedrag dat winnaars Andrea Vavassori en Sara Errani vorig jaar kregen.

Om de topspelers definitief te overtuigen werd dat winnende bedrag dus maar vervijfvoudigd. Het winnende duo krijgt dit jaar maar liefst 1.000.000 dollar (ongeveer 850.000 euro). Daarvoor hoeven de koppels dus maar vier wedstrijden te winnen, want in totaal is er slechts plek voor zestien teams in het speelschema.

Deelnemers

Al die maatregelen lijken effect te hebben gesorteerd, want bij de loting bleek dat er allerlei grote namen uit het enkelspel meedoen. Naast Alcaraz, Sinner en Swiatek doen ook onder meer Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper, Jessica Pegula, Elena Rybakina en Amanda Anisimova mee. Dat had overigens wel veel voeten in aarde.

In het dubbelspel is het normaal zo als één van de twee spelers zich afmeldt dat ook de ander niet meer mee kan doen. Ook die regel gooide de US Open overboord, want zij gaven de overgebleven speler de kans om een nieuw koppelmaatje te vinden. Dat zorgde voor flink wat verschuivingen, want Draper zou eerst meedoen met Qinwen Zheng en daarna met Paula Badosa, maar uiteindelijk speelt hij samen met Pegula. Dat de Amerikaanse meedoet is ook opvallend, want zij uitte juist kritiek op de organisatie.

Ondanks alle maatregelen ontbreken er ook een aantal grote namen en dat is vooral aan de kant van de vrouwen. Nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka zou meedoen met Grigor Dimitrov, maar hij kan door zijn op Wimbledon opgelopen blessure niet meedoen en de Belarussische wilde niet met iemand anders meedoen. Ook ontbreekt de grote thuisfavoriet Coco Gauff. De Amerikaanse nummer 2 van de wereld slaat dit toernooi over doordat ze in aanloop naar het enkelspel haar rust wil pakken.

Loting

Eerste ronde:

Jessica Pegula / Jack Draper - Emma Raducanu / Carlos Alcaraz

Olga Danilovic / Novak Djokovic - Mirra Andreeva / Daniil Medvedev

Iga Swiatek / Casper Ruud - Madison Keys / Frances Tiafoe

Naomi Osaka / Gaël Monfils - Caty McNally / Lorenzo Musetti

Katerina Siniakova / Jannik Sinner - Belinda Bencic / Alexander Zverev

Taylor Townsend / Ben Shelton - Amanda Anisimova / Holger Rune

Venus Williams / Reilly Opelka - Karolina Muchova / Andrey Rublev

Sara Errani / Andrea Vavassori - Elena Rybakina / Taylor Fritz

