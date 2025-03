Afgezakte toptennisser schrijft na zege tegen Nederlander op opmerkelijke wijze historie

Marin Cilic heeft tennishistorie geschreven. De voormalig nummer 3 van de wereld is tegenwoordig een stuk lager op de ranglijst terug te vinden, maar won in Girona wel een Challenger-toernooi en brak daarmee een bijzonder record. Op weg naar die titel versloeg de Kroaat ook een Nederlander.

Cilic was in Girona voor de derde keer de beste bij een Challenger-toernooi, dat kan worden gezien als het tweede niveau in het mannentennis na de ATP Tour. De laatste keer dat de 36-jarige Kroaat zo'n toernooi op zijn naam had geschreven was maar liefst 17 jaar en 10 maanden geleden. Toen was hij in Rijeka de beste.

Andy Murray uit de boeken

Cilic vestigde daarmee een record, want dat is nu de langste tijd ooit die er heeft gezeten tussen twee Challenger-titels van een speler. Hij slaat daarmee Andy Murray uit de boeken. Bij de inmiddels gestopte Brit zat er 17 jaar en 8 maanden tussen zijn titels in 2005 en 2023.

Voor een volle tribune in Girona triomfeerde de 36-jarige Cilic in de finale van het graveltoernooi tegen de Deen Elmer Moller. Cilic schoof de 21-jarige Deen, die de nummer 156 van de wereld is, met 6-3, 6-4 aan de kant.

Jesper de Jong slachtoffer van Cilic

Op weg naar de titel in Catalonië schakelde Cilic ook een Nederlander uit, want in de halve finales was hij ook te sterk voor Jesper de Jong. Voor hem was het ondanks zijn nederlaag een historische week, want hij zorgde voor een persoonlijk hoogtepunt.

Cilic heeft ander opmerkelijke record in handen

Cilic stijgt door de zege naar de 118de plek op de wereldranglijst. Dat terwijl hij precies een jaar geleden niet eens bij de beste 1000 hoorde. De voormalig wereldtopper zakte ver af door een knieoperatie en speelde in 2023 slechts twee wedstrijden. De Kroaat keerde in het najaar van 2024 terug en brak ook toen al heel snel een record.

Ook dat was een opmerkelijke. Hij won het ATP-toernooi in het Chinese Hangzhou als nummer 777 van de wereld, waarmee hij de laagst geklasseerde kampioen ooit werd in de ATP-geschiedenis (sinds 1990). Het vorige record dateerde uit 1998, toen een 16-jarige Lleyton Hewitt de titel in Adelaide won als nummer 550 van de wereld.