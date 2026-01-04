Stan Wawrinka is zijn laatste jaar als professioneel tennisser ingegaan en hoopt nog één keer mee te mogen doen aan de Australian Open. Dat zal dan wel via een wildcard moeten, maar zover blijkt het nog niet te zijn.

De 40-jarige Zwitser heeft vorige maand aangekondigd dat hij aan het einde van 2026 stopt als proftennisser. Hij won de Australian Open in 2014 en staat nu met een 157e plaats te laag op de wereldranglijst om rechtstreeks te worden toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Wawrinka vraagt zich openlijk af of er een wildcard voor hem klaarligt. "Ik weet het eigenlijk niet. Ik bekijk het week voor week", zei hij zondag toen hem werd gevraagd naar de kans op een speciale uitnodiging voor de Australian Open.

Tweede jaar op rij

Wawrinka had vorig jaar ook een wildcard nodig. Die kreeg hij ook. Wawrinka verloor in 2025 voor het derde jaar op rij in de eerste ronde in Melbourne.

De organisatoren van de Australian Open hebben de volledige lijst met wildcardontvangers voor het toernooi dat op 18 januari begint nog niet bekendgemaakt. De 45-jarige Venus Williams kreeg al wel een wildcard.

Venus Williams

Williams schrijf ook nog eens historie als ze aan de start verschijnt van de Australian Open. Bij deelname is de Amerikaanse met haar 45 jaar de oudste vrouwelijke deelnemer ooit die meedoet aan de Grand Slam. Op haar Instagram reageert ze vol trots op de wildcard die ze heeft ontvangen. "Ik zie jullie dit jaar op de Australian Open", zet de Amerikaanse bij een story van de organisatie van de Grand Slam.

In haar privéleven heeft Williams ook een heel fijn jaar achter de rug. Naast haar wildcard op de US Open stapte ze in 2025 ook in het huwelijksbootje. Williams trouwde met haar inmiddels echtgenoot Andrea Preti. De Italiaan is bekend vanwege zijn werk als model en acteur. Van haar zus, tevens een tennisicoon, Serena Williams kreeg ze een fantastisch huwelijkscadeau. Zij gaf Venus een prachtig jacht cadeau. In totaal duurde de bruiloft vijf dagen en waren er diners en een sportieve middag.