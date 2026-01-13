De Australian Open moet nog beginnne, maar de Nederlandse tennisfans mogen zich alvast gaan verheugen op het ABN Amro Open. Bij het tennistoernooi in Rotterdam doen er naast titelverdediger Carlos Alcaraz namelijk flink wat andere grote namen mee.

Het was al langer bekend dat Alcaraz zijn titel zou gaan verdedigen in Rotterdam Ahoy, maar ook de rest van de deelnemerslijst mag er zijn. Er staan vier tennissers uit de top-10 van de wereld in het hoofdschema van het ABN AMRO Open. Dat heeft toernooidirecteur Richard Krajicek tijdens een persbijeenkomst bekendgemaakt.

Krajicek is blij met de deelname van Alcaraz, die vorig jaar de titel in Ahoy won. "Het is nu een tweestrijd tussen Alcaraz en Sinner. We zijn heel blij dat we Alcaraz opnieuw hebben kunnen vastleggen. Het is een fantastische speler. En hij is zeer geliefd bij het publiek", aldus Krajicek. Vorig jaar werd met 142.000 bezoekers een record gebroken. De finale van dit jaar is al uitverkocht.

Grote namen doen mee

Naast lijstaanvoerder Alcaraz zullen ook Alexander Zverev (derde), Alex de Minaur (zesde) en Felix Auger-Aliassime (zevende) hun opwachting maken. Ook Jack Draper (elfde) en Daniil Medvedev (twaalfde) doen mee.

Tallon Griekspoor is vooralsnog de enige Nederlander die rechtstreeks is toegelaten, maar er doet sowieso een tweede landgenoot mee. Jesper de Jong heeft van de organisatie namelijk een wildcard ontvangen.

Afzwaaiende legende

Met Alcaraz, Auger-Aliassime en Medvedev zijn er flink wat oud-winnaars rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi en het ABN Amro Open heeft besloten om ook Stan Wawrinka een wildcard te geven. De 40-jarige Zwitser won het toernooi in 2015. Wawrinka, die in zijn loopbaan drie grandslamtitels won en samen met landgenoot Roger Federer olympisch goud pakte in het dubbelspel, zet na dit jaar een punt achter zijn indrukwekkende loopbaan.

Het toernooi heeft nog een derde wildcard om weg te geven, maar het wordt pas later bekend wie die gaat krijgen. Meestal gaat die naar een topspeler die op het laatste moment toch mee wil doen of naar een Nederlander. In dat laatste geval lijkt Botic van de Zandschulp, achter Griekspoor en De Jong de derde Nederlander op de wereldranglijst, de grootste kanshebber.

ABN Amro Open 2026

Het hoofdtoernooi van het ABN Amro Open begint op maandag 9 februari en duurt tot en met zondag 15 februari. Dat betekent dat de toppers weinig tijd hebben om te herstellen als ze ver komen op de Australian Open. Er zit namelijk slechts één week tussen het eerste grandslamtoernooi van het jaar en het ABN Amro Open.