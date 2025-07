Voor het Canadese tennispubliek is het WTA 1000-toernooi in Montreal begonnen met een daverende verrassing. Thuisfavoriete Eugenie Bouchard zorgde met een wildcard meteen voor een stunt door de nummer 82 van de wereld uit te schakelen. Daarmee stelt de 31-jarige Canadese haar 'begrafenis' nog even uit.

Het masterstoernooi in Montreal is hoe dan ook het laatste toernooi voor Bouchard, die recent aankondigde te stoppen met proftennis. Maar niet voordat ze afscheid heeft genomen van 'haar' publiek. Dat deed ze dinsdagochtend (Nederlandse tijd) in stijl. Ze versloeg Emiliana Arango in drie sets: 6-4, 2-6, 6-2. Het stadion waarin ze speelde was uitverkocht, misschien ook wel omdat er weinig van haar verwacht werd. Bouchard heeft niet eens een officiële ranking en doet dus ook op een wildcard mee aan het toernooi.

'Het was fantastisch'

Door haar sensationele overwinning op de Colombiaanse stelt ze haar 'begrafenis' nog even uit. Zo had ze haar rentree op de tennisbaan omschreven. Ze hoopt dat haar laatste toernooi 'een feestje wordt, geen begrafenis'. Daar heeft ze met haar eerste hoofdtoernooizege sinds september 2023 (!) in ieder geval al voor gezorgd. "Het was fantastisch, ik heb zoveel plezier gehad", zei ze na haar gewonnen wedstrijd tegen Arango.

'Ik ben zo trots'

"Ik ben zo trots op hoe ik heb gestreden en hoe gefocust ik de hele wedstrijd bleef. Ik heb gevochten. Het was een fysieke strijd, maar ook een mentale. Het voelde gewoon waanzinnig om in Montreal te spelen voor volle tribunes. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik werd vanmorgen wakker en vertelde mezelf dat ik op het resultaat geen invloed had. Ik wilde gewoon met een goeie instelling op de baan staan, vechten voor wat ik waard ben en me goed voelen bij al mijn slagen. Dat is gelukt."

'Krankzinnig zware wedstrijd'

Haar zege op Arango betekende toevalligerwijs ook haar 300ste profzege in haar carrière en bezorgde Bouchard een plekje in de tweede ronde tegen Belinda Bencic, van wie ze nog nooit won. Bencic is als zeventiende geplaatst in Montreal en dus een nog zwaardere kluif dan Arango. "Het is grappig, want toen ik tien jaar geleden in Toronto speelde, won zij het toernooi. Ik weet dat het een krankzinnig zware wedstrijd gaat worden. Ik heb een zware kluif aan haar gehad, maar ik kijk er naar uit."