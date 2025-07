Toptennisster Petra Kvitova is bezig met haar afscheidstournee. De tweevoudig winnares van Wimbledon én voormalig nummer twee van de wereld werd dinsdag kansloos uitgeschakeld op 'haar' toernooi.

De tweevoudig winnares uit Tsjechië verloor in de eerste ronde kansloos van de Amerikaanse Emma Navarro in twee sets: 3-6 3-6. Kvitova liet eerder weten dat ze dit jaar haar loopbaan beëindigt. Kvitova verliet het Centre Court in Londen onder luid gejuich. Ze was met een wildcard toegelaten. De 35-jarige Kvitova wist Wimbledon in 2011 en in 2014 op haar naam te schrijven.

Kvitova mocht ondanks haar verlies het publiek toespreken. "Ik kon er ooit niet eens van dromen om Wimbledon te winnen, maar ik heb dit toernooi twee keer gewonnen", zei Kvitova na afloop van haar partij tegen Navarro. "Het was mooi om hier nog één keer te mogen spelen. Ik kom hier nog wel terug als lid van de club."

Kvitova won nooit een andere Grand Slam dan Wimbledon. Wel haalde ze in 2019 de finale van Australian Open en tweemaal de halve finale van Roland Garros. Ook schreef ze 2011 de WTA Finals op haar naam én werd ze in 2016 derde op de Olympische Spelen.

Ondertussen hoopt haar tegenstander - de Amerikaanse Navarro - haar beste resultaat op Wimbledon te evenaren. De 24-jarige tennisster kwam vorig jaar tot de kwartfinale van het Engelse Grand Slam-toernooi. Door haar goede resultaten staat zij momenteel tiende op de wereldranglijst. Kvitova staat trouwens 572e.

