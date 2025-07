De Servische tennisser Hamad Medjedovic heeft zich moeten terugtrekken van Wimbledon na een blessure die hij opliep in de tiebreak tegen Sebastian Ofner. Na een medische time-out moest hij de wedstrijd staken.

Wimbledon is voorbij voor de 21-jarige tennisser Hamad Medjedovic. Tegen het einde van de eerste set liep hij een zware blessure op in zijn partij tegen Sebastian Ofner. Hij gleed uit op het gras, verstapte zich en moest de wedstrijd opgeven. Hij probeerde het na zijn valpartij wel, maar tevergeefs. Eerst verloor hij de eerste set en na een paar punten in de tweede set gaf hij op.

Tegenstander schiet te hulp

De Serviër lag zo'n 10 minuten op het gras, waarna een medische time-out volgde. Direct na zijn val sprintte zijn Oostenrijkse tegenstander naar hem toe om te kijken hoe het ging. Ofner kreeg meteen gezelschap van doktoren en ander medisch personeel. Die kregen Medjedovic weer op de been, maar tijdelijk.

Wimbledon klaar na kleedkamerbezoek

Medjedovic probeerde nog even door te spelen, maar verloor de eerste set. Naarmate de wedstrijd vorderde, was te zien dat hij moeilijk liep. Na de eerste set ging de Serviër voor behandeling naar de kleedkamer, waarmee zijn Wimbledon-avontuur dit jaar ten einde kwam.

Bijzondere tegenstander op Wimbledon voor Novak Djokovic: 'Meest sexy tennisser' heeft opvallende bijbaan Novak Djokovic komt dinsdag voor het eerst in actie op Wimbledon en treft daar Alexandre Muller in het enkelspel. De Fransman pakt veruit het meeste geld als tennisser, maar verdient ook nog wat bij op een welbekend platform.

Alle ogen gericht op Djokovic en Kecmanovic

Bij de mannen heeft Servië nog een paar sterke ijzers in het vuur. Novak Djokovic jaagt op het Engelse gras op zijn 25ste Grand Slam-titel. In de eerste ronde zag hij de landgenoot Miomir Kecmanovic voor een stuntje zorgen door de Amerikaan Alex Michelsen naar huis te sturen. Kecmanovic is de volgende tegenstander van de Nederlander Jesper de Jong, die zijn debuut op Wimbledon opluisterde met een marathonpartij. Twee andere Servische mannen, Laslo Djere en Dusan Lajovic, zijn al uitgeschakeld.

IJskoude Jesper de Jong beleeft absoluut hoogtepunt tijdens uitputtend debuut op Wimbledon Het debuut van Jesper de Jong op Wimbledon wordt er voor de Nederlandse tennisser een om niet snel te vergeten. Op het Engelse gras moest hij meteen een marathonpartij spelen tegen de Amerikaan Chris Eubanks. In de Londense hitte bleef De Jong ijskoud en werkte alle breakpunten weg. Na een kleine 4,5 uur tennis en vijf sets ging hij keihard juichend als winnaar van baan 7.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.