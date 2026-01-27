Toptennisser Alexander Zverev plaatste zich maandag voor de halve finales van de Australian Open. Na zijn gewonnen kwartfinale-partij bracht de Duitser zijn tennisbroer in verlegenheid tijdens een interview op de baan. "Ik ben hier!"

Zverev staat ook dit jaar in de halve finale in Melbourne. Maandag rekende de nummer drie van de wereld met 3-1 in sets af met de Amerikaan Learner Tien. Hierdoor mag de 28-jarige Duitser zich opnieuw gaan opmaken om een gooi te doen naar een finaleplek, iets wat hem vorig jaar al lukte. In de halve eindstrijd treft Zverev Carlos Alcaraz, die echter nog nooit tot de laatste vier kwam op de Australian Open.

'Ieder interview gaat over hem'

Na afloop van zijn gewonnen kwartfinale werden er op de baan een aantal vragen gesteld aan Zverev. Zo prees de presentator de volleys van de toptennisser en had hij daar een vraag over. "Hoe vond jij jouw eigen volleys, maar belangrijker, wat vond Mischa van jouw volleys vandaag?" Hierbij doelde de presentator op Mischa Zverev, de elf jaar oudere broer van Alexander die zelf ook tenniste en op de tribune in Melbourne zijn jongere broertje aan het aanmoedigen was.

De vraag schoot echter in het verkeerde keelgat bij Zverev. "Ieder interview op de baan gaat over hem. Ik ben hier aan het spelen. Ik ben hier!", reageerde hij geïrriteerd. "Hij speelde vroeger, tien jaar geleden. Hij was heel goed, dat snappen we wel. Hij versloeg Andy Murray hier. Wow, yay", aldus een sarcastische Zverev. Tijdens zijn antwoord kwam meerdere malen Mischa in beeld, die zichtbaar in verlegenheid werd gebracht door de antwoorden van zijn broertje.

Tijdens de Australian Open van 2017 behaalde Mischa Zverev zijn beste resultaat op een grand slam. Hij behaalde destijds de kwartfinale, nadat hij in de vierde ronde dus stuntte door tennisicoon Murray te verslaan.

