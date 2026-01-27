Tijdens de Australian Open kwamen schokkende details naar boven over een onderzoek dat de WTA heeft ingesteld. Aanleiding zijn twee klachten die de organisatie ontving na de terugkeer van een controversiële coach. Eén daarvan betreft zijn vermeende relatie met een minderjarige speelster.

De coach in kwestie is Rafael Font de Mora. De 57-jarige Spanjaard was in de jaren '90 al een bekende coach van diverse WTA-tennissters. Na een lange onderbreking keerde hij dit jaar terug en begeleidde hij Peyton Stearns, een van de top Amerikaanse speelsters, tijdens het eerste grand slam-toernooi van dit jaar. Inmiddels ligt zij uit het toernooi nadat ze in de derde ronde met 2-0 in sets verloor van haar landgenoot Amanda Anisimova.

Enkele dagen na de start van het toernooi in Melbourne kwamen journalisten van The Athletic met schokkende informatie. Volgens hun bevindingen had de Font de Mora in het verleden een affaire met zijn pupil, die begon toen ze nog maar dertien jaar oud was. Een jaar later trok ze in bij haar twaalf jaar oudere coach, en hun relatie duurde zes jaar. Volgens de Amerikaanse journalisten was de betreffende speelster Meghann Shaughnessy. De affaire met de coach verstoorde haar relatie met haar ouders ernstig, die naar verluidt probeerden zijn ontslag te bewerkstelligen.

Twee klachten over ongepast gedrag

Het WTA-onderzoek startte tijdens de Australian Open, gebaseerd op twee klachten die de organisatie ontving. Eén daarvan kwam van Pam Shriver, voormalig tennisster en tegenwoordig televisie-expert en coach. Zij beweert dat ze tijdens haar televisiewerk getuige was van ongepast gedrag van Font de Mora aan het adres van Shaughnessy.

De identiteit van de tweede voormalige speelster die een klacht indiende is op haar uitdrukkelijke verzoek niet bekendgemaakt. Zij besloot ook van zich te laten horen na de terugkeer van de coach in het professionele tennis. Font de Mora was de coach van de anonieme tennisster in het begin haar carrière. Zij was getuige van zijn agressieve gedrag, inclusief fysiek geweld.

Geen bevestiging

De coach zelf ontkent niet dat hij in het verleden een relatie had met Shaughnessy, maar hij ontkent dat hun relatie begon voordat zij achttien jaar oud was. The Athletic wijst er echter op dat de Amerikaanse Tennisbond in het verleden weigerde de carrière van de tennisster te financieren, juist vanwege vermoedens van ongepast gedrag van de coach.

Shaughnessy heeft niet bevestigd dat ze tijdens de samenwerking met de coach slecht behandeld werd. Ze gaf toe dat er enige tijd een partnerrelatie tussen hen bestond. De WTA verklaarde in een korte reactie aan de Amerikaanse journalisten dat de details van het onderzoek pas na de afronding ervan openbaar zullen worden gemaakt.

