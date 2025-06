Amerikaanse 'reus' verpest debuut Jesper de Jong op Libéma Open

Jesper de Jong is er niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen op het Libéma Open in Rosmalen. De Nederlander, die via een wildcard werd toegelaten tot het hoofdtoernooi, moest in drie sets buigen voor het Amerikaanse servicekanon Reilly Opelka: 7-6, 6-7, 2-6. En dat op een dag die voor De Jong persoonlijk desondanks al bijzonder was.

Voor De Jong was het zijn eerste partij ooit in het hoofdtoernooi van het Libéma Open voor eigen publiek in Den Bosch. De 24-jarige tennisser uit Haarlem kende een sterke aanloop naar het grasseizoen, met onder meer een plek in de tweede ronde van Roland Garros. Tegen Opelka wachtte echter een heel ander type tegenstander: de 2,11 meter lange Amerikaanse reus staat bekend om zijn keiharde service.

Tiebreaks maken het verschil

Opelka deed wat velen vooraf al verwachtten: hij won zijn servicegames met ogenschijnlijk gemak. De Jong had daar iets meer moeite mee en moest twee breakpoints wegwerken. Toch bleef de Nederlander kalm en sleepte hij een tiebreak uit het vuur. Daarin leek Opelka met een vroege minibreak op setwinst af te stevenen, maar De Jong vocht zich knap terug, brak tweemaal de opslag van de Amerikaan en maakte het vervolgens zelf af op eigen service.

De Jong kon zijn sterke begin geen goed vervolg geven. Opelka behield makkelijk zijn opslag en brak de Nederlander al vroeg. De Jong kreeg even later drie kansen op de rebreak, maar Opelka serveerde zich knap uit de problemen. Bij de volgende beurt sloeg De Jong alsnog toe en sleepte opnieuw een tiebreak uit het vuur. Daarin kwam Opelka als eerste op voorsprong. De Jong deed nog wat terug, maar een fout op een cruciaal moment gaf de Amerikaan het initiatief terug. Met een strakke ace maakte Opelka het af: dezelfde verloop tiebreak, maar dit keer met een omgekeerd resultaat.

Jesper de Jong moet meerdere erkennen

Nadat beide spelers een tiebreak naar zich toe hadden getrokken, moest een derde set de beslissing brengen. De Jong begon sterk en pakte meteen een voorsprong. Kort daarna kreeg hij vier kansen op een break, maar Opelka wist zich telkens knap te redden. Vervolgens draaide het momentum: de Amerikaan zette De Jong onder druk, die op een cruciaal moment zijn zenuwen niet de baas bleef. Via de netband sloeg Opelka met een gelukje toe en brak hij als eerste door de service van de Nederlander.

Toch gaf De Jong de strijd niet op. Hij hield zijn service overtuigend en creëerde opnieuw kansen om terug te breken. Maar het inmiddels vertrouwde patroon bleef zich herhalen: Opelka serveerde zich telkens knap uit de problemen en behield zijn voorsprong. Langzaam leek het geloof bij De Jong weg te ebben. Bij een 4-2 achterstand kwam hij op eigen service 0-40 achter. Opelka profiteerde uiteindelijk van een fout van de Haarlemmer en brak opnieuw: 5-2. Daarna maakte de Amerikaan het zonder moeite af. Een teleurstellende nederlaag voor De Jong, die ongetwijfeld het gevoel zal hebben dat er meer in zat. Daarmee ligt de enige Nederlandse tennisser helaas uit het grastoernooi in Rosmalen.

Vriendin heeft heugelijk nieuws

Los van de partij tegen Opelka was het voor De Jong al een bijzondere dag. Zijn vriendin, schaatsster Pien Hersman, maakte namelijk bekend dat ze haar contract bij Team IKO-X2O met twee jaar heeft verlengd. De 21-jarige sprintster ligt nu tot de zomer van 2027 vast bij de ploeg. "Heel fijn dat de coaches zo het vertrouwen in mij uitspreken", liet ze weten. "Ik hoefde niet te twijfelen over het aanbod."

Hersman en De Jong vormen sinds februari een topsportkoppel. Ze spreken openlijk over hoe ze elkaar motiveren in hun carrières. Hersman werd vorige week nog gespot op Roland Garros om haar vriend aan te moedigen. "We vieren elkaars successen, maar weten ook hoe het is als het tegenzit", zei ze eerder. Vandaag hadden ze dus allebei iets om voor te strijden, ieder in hun eigen tak van sport.