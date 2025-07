De US Open kwam maandag met een grote verrassing: Venus Williams doet volgende maand mogelijk mee aan het Grand Slam-toernooi. De 45-jarige tennislegende wil haar opwachting maken in het gemengd dubbelspel.

De voormalig nummer één van de wereld kreeg al een wildcard om mee te doen aan het WTA-toernooi van Washington, dat inmiddels begonnen is. Williams komt dinsdag in actie tegen landgenote Peyton Shearns, de nummer 35 van de wereld. Sinds maart 2024 speelde de zevenvoudig grandslamkampioene geen profpartij meer. En een partij winnen deed ze sinds augustus 2023 niet meer.

De US Open begint op zondag 24 augustus. Williams heeft zich daar samen met Reilly Opelka aangemeld voor het gemengd dubbelspel. Er hopen 25 duo's op een plekje op de Grand Slam, maar er is slechts plek voor zestien koppels. Het toernooi geeft de acht hoogstgenoteerde duo's een geplaatste plek, acht andere teams krijgen een wildcard. Williams moet hopen op dat laatste.

Indrukwekkende carrière

Williams kende grote successen in het dubbelspel, voornamelijk met haar zus Serena. Samen wonnen zij liefst veertien Grand Slam-titels én nog eens drie keer de Olympische Spelen. Als individuele speelster kent Venus ook een zeer indrukwekkende carrière, met zeven Grand Slams en eenmaal de Olympische Spelen.

Ze verdiende ruim 42 miljoen dollar als tennisster. Dat Williams op deze leeftijd nog is teruggekeerd, zorgt dan ook voor de nodige verbazing. Gouden olympiërs Ellen Hoog en Naomi van As bespraken het in hun Sportnieuws.nl-podcast. De twee buigen zich over de stelling: “De comeback van Venus Williams is complete waanzin.” Hoog is het er deels mee eens, maar twijfelt ook. “Waarom zou je het nog doen?”, vraagt ze zich hardop af.

Verbazing bij olympische collega's

“Omdat ze het leuk vindt. Of voor het geld misschien?”, suggereert Van As. Hoog reageert verrast: “Voor het geld? Nee toch?” Van As antwoordt “Ik denk dat ze het gewoon leuk vindt.”

25 teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship.



On July 28, the top 8 teams determined by combined singles ranking will be in the field via direct entry. The remaining 8 teams will be determined via wild card and announced at a later date. pic.twitter.com/22YH2zt3m4 — US Open Tennis (@usopen) July 21, 2025

Hoog knikt, maar heeft zo haar bedenkingen. “Ja, ze vindt het leuk, maar ik denk toch: ga lekker…” Van As vult met een grijns aan: “…achter de geraniums.” Hoog moet lachen: “Wat erg… Maar goed, complete waanzin zou ik het niet willen noemen. Als ze er plezier in heeft, moet ze het vooral lekker doen. Maar ergens denk ik ook: ga gewoon lekker op zoek naar een andere passie.”