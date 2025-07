Het leek over en uit met de carrière van tenniskampioene Venus Williams (45). De oudere zus van de inmiddels gepensioneerde Serena Wililams gaat echter na lange tijd toch weer meedoen aan een toernooi. De voormalig nummer 1 van de WTA-ranking krijgt een wildcard voor het WTA-toernooi in Washington DC.

Sinds maart 2024 speelde de zevenvoudig grandslamkampioene geen profpartij meer. En een partij winnen deed ze sinds augustus 2023 niet meer. Voeg daar haar gevorderde leeftijd aan toe, en dan leek het geen gekke conclusie dat Venus met stille trom haar tennisloopbaan had beëindigd.

Washington Open

Nee dus: ze is deelneemster aan het Washington Open dat op 21 juli van start gaat. Ze zegt: "Washington is echt heel bijzonder. De energie, de fans, de geschiedenis. De stad heeft me altijd veel liefde gegeven. Ik kan niet wachten om daar weer strijd te leveren."

Toernooidirecteur Mark Ein zegt: "Ze heeft wereldwijd mensen geïnspireerd met haar prestaties op de baan en haar visionaire impact daarbuiten. Ik weet dat het veel betekent voor de fans in Washington om haar te zien spelen deze zomer."

Tennislegende (45) komt met onthulling over haar gezondheid: 'Ik had zoveel pijn dat mijn zus een arts riep'

Wildcard voor Indian Wells

In maart 2025 probeerde het masterstoernooi van Indian Wells al Venus Williams uit haar pre-pensioen te halen. Ze boden haar een wildcard aan. Ze nam die toen niet aan. Williams zei dat ze niet op de hoogte was gesteld van de wildcard en dat ze nu al andere verplichtingen had. "Ik houd van Indian Wells. Ik zou er graag bij zijn en als ik het had kunnen accepteren, had ik 'ja' gezegd, maar ik heb al toezeggingen gedaan", verklaarde ze destijds.

Vleesbomen bij Venus Williams

Onlangs openbaarde de zus van Serena Williams dat ze jarenlang kampte met een pijnlijk lichamelijk fenomeen: vleesbomen. Williams had onder meer last van vleesbomen voor het begin van de finale van het dubbelspel op Wimbledon in 2016, waar ze een team vormde met haar zus Serena. Venus lag kermend van de pijn op de grond in de kleedkamer. "Ik had zoveel pijn dat mijn zus het heft in eigen handen nam en een arts riep om me van de vloer te helpen."