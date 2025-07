Ze is 45 jaar, heeft sinds maart 2024 geen officiële partij meer gespeeld en leek haar racket definitief aan de wilgen te hebben gehangen. Maar niets is minder waar: Venus Williams maakt een opvallende comeback op de tennisbaan. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As deze onverwachte beslissing met gemengde gevoelens.

De twee buigen zich over de stelling: “De comeback van Venus Williams is complete waanzin.” Hoog is het er deels mee eens, maar twijfelt ook. “Waarom zou je het nog doen?”, vraagt ze zich hardop af.

“Omdat ze het leuk vindt. Of voor het geld misschien?”, suggereert Van As. Hoog reageert verrast: “Voor het geld? Nee toch?” Van As antwoordt “Ik denk dat ze het gewoon leuk vindt.” De Amerikaanse sloeg in haar loopbaan alleen al ruim 42 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar.

'Ga lekker een andere passie zoeken'

Hoog knikt, maar heeft zo haar bedenkingen. “Ja, ze vindt het leuk, maar ik denk toch: ga lekker…” Van As vult met een grijns aan: “…achter de geraniums.” Hoog moet lachen: “Wat erg… Maar goed, complete waanzin zou ik het niet willen noemen. Als ze er plezier in heeft, moet ze het vooral lekker doen. Maar ergens denk ik ook: ga gewoon lekker op zoek naar een andere passie.”

Ze vervolgt: “Als je in het tennis betrokken wil blijven zijn, dan kan dat ook. Maar dan met een andere functie. Zoiets zou ik zeggen.” “Bel jij haar even?”, grapt Van As. Hoog: “Ik bel haar wel.” Van As: “Lijkt me een goed idee.”

Comeback in Washington

De voormalig nummer 1 van de wereld keert terug dankzij een wildcard voor het WTA-toernooi van Washington DC, dat op 21 juli van start gaat. Williams zelf is enthousiast: “Washington is echt heel bijzonder. De energie, de fans, de geschiedenis. De stad heeft me altijd veel liefde gegeven. Ik kan niet wachten om daar weer strijd te leveren.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. Deze week: het teleurstellende EK van de Oranje Leeuwinnen, de spectaculaire finales van Wimbledon en alweer de negende etappe van de Tour de France. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: