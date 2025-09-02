Tennisster Jessica Pegula heeft als eerste de halve finales bereikt op de US Open. De als vierde geplaatste Amerikaanse was in de kwartfinale te sterk voor Barbora Krejcikova uit Tsjechië: 6-3 6-3. Haar wacht nu waarschijnlijk een pikant duel.

De 31-jarige Pegula speelt in de halve finales tegen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus of de Tsjechische Marketa Vondrousova, die twee jaar geleden nog verrassend Wimbledon won.

Mocht Sabalenka haar favorietenrol waarmaken, dan wacht een zeer pikant duel in de halve eindstrijd. Vorig jaar reikte Pegula namelijk tot de finale van US Open. Daar bleek Sabalenka voor het Amerikaanse publiek toch te sterk.

Tegen Krejcikova begon Pegula voortvarend. Ze nam snel een voorsprong van 4-1 en besliste de set nadat haar opponente was teruggekomen tot 4-3. Uiteindelijk werd het 6-3. Dat was ook het geval in de tweede set, waarin Pegula eigenlijk nauwelijks in de problemen kan. Na onder meer een dubbele fout en een uitbal in de beslissende game won de Amerikaanse.

Opnieuw naar de finale?

Pegula haalde vorig jaar verrassend de finale. Het was toen ook de eerste keer dat ze verder kwam dan de kwartfinales. Dat lukt haar nu dus voor de tweede maal. Daarvoor strandde ze liefst zesmaal bij de laatste acht van een grandslamtoernooi.

