Andrey Rublev en Felix Auger Aliassime spelen finale masterstoernooi Madrid, drama voor Jiri Lehecka

Andrey Rublev staat in de finale van het masterstoernooi in Madrid. De Russische nummer acht van de wereld versloeg thuisspeler Taylor Fritz in twee sets: 6-4 6-3. De andere finalist is Felix Auger Aliassime, die profiteerde van een blessure bij Jiri Lehecka.

Rublev, als zevende geplaatst bij het masterstoernooi, had de vijf vorige partijen tegen Fritz verloren. In de eerste set pakte hij op 4-4 acht punten op rij, waarmee het eerste bedrijf binnen was voor de Rus. In de tweede set brak Rublev op 2-2 de opslag van de Amerikaan, waarna hij onbedreigd afstevende op zijn vijfde finale op een masterstoernooi. Rublev won in 2023 het toernooi in Monte Carlo, dat ook tot die categorie behoort.

Jiri Lehecka

Felix Auger Aliassime hoefde maar een paar games te spelen in de halve finale tegen Jiri Lehecka. De Tsjech moest al na een paar games zich laten behandelen aan een kwetsuur. Bij 3-3 gaf hij het definitief op.

Tallon Griekspoor

Tallon Griekspoor verloor in de achtste finale van Rublev. Botic van de Zandschulp werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Fransman Ugo Humbert.

Samenvatting Andrey Rublev tegen Taylor Fritz in Madrid Bekijk de samenvatting van Andrey Rublev tegen Taylor Fritz, in de halve finale van het masterstoernooi in Madrid.