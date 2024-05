Andrey Rublev zorgt na zege op Tallon Griekspoor voor stunt tegen titelverdediger Carlos Alcaraz in Madrid

Andrey Rublev heeft voor een verrassing gezorgd in de kwartfinales van het masterstoernooi in Madrid. De Rus schakelde in drie sets Carlos Alcaraz uit. De Spanjaard had het toernooi de afgelopen twee jaar gewonnen.

Rublev had dinsdag overtuigend gewonnen van Tallon Griekspoor, die voor het eerst in zijn carrière de vierde ronde wist te halen van een masterstoernooi. De Rus was echter oppermachtig tegen de Nederlander en beroofde het Spaanse publiek van hun favoriet nadat Rafael Nadal een dag eerder ook al tegen een nederlaag was aangelopen.

Alcaraz had het dinsdag in zijn partij tegen de Duitser Jan-Lennard Struff ook al lastig en overleefde toen ternauwernood. Hij moest onlangs de toernooien van Monte Carlo en Barcelona overslaan door een blessure aan zijn arm. Ook tegen Rublev had Alcaraz zijn rechteronderarm nog ingepakt. De Rus moest de eerste set nog wel aan Alcaraz laten, maar was in de twee

De als zevende geplaatste Rublev neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Amerikaan Taylor Fritz of de Argentijn Francisco Cerúndolo.

Alcaraz zakt weg

De Spanjaard verliest een bak aan punten door zijn uitschakeling en daarmee komt zijn derde plaats op de wereldranglijst op de tocht te staan. Als Daniil Medvedev donderdag zijn kwartfinale tegen Jiri Lehecka wint, gaat hij de Spanjaard voorbij. Alcaraz stond begin september 2023 nog eerste op de wereldranglijst, maar is sindsdien langzaam aan het zakken. De Spanjaard verdedigt in juli ook nog een hoop punten door zijn titel op Wimbledon.