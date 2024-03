Andy Murray breekt zijn enkel en is opnieuw langere tijd uitgeschakeld

Andy Murray verloor zondag in de derde ronde van Tomas Machac op de Miami Open. Achteraf liet de 36-jarige Schot maandagavond weten dat hij de wedstrijd heeft uitgespeeld met een gebroken enkel.

Murray werd hij in de derde ronde verslagen door de Tsjech Machac op het ATP Masters 1000-toernooi. Murray kwam in de derde set verkeerd terecht en had zichtbaar veel pijn. Toch speelde hij na een blessurebehandeling de partij uit, maar kon hij de nederlaag niet voorkomen na het verliezen van de tiebreak (7-6(5)).

De tenniswereld moet het voorlopig stellen zonder Murray. De 36-jarige Schot maakte maandagavond via zijn Instagram bekend voor een langere tijd aan de kant te zullen staan. Waar Murray eerst nog optimistisch was en probeerde door te spelen, komt nu de harde realiteit binnen.

Onderzoek maakte namelijk duidelijk dat de drievoudig grandslamwinnaar een breuk in zijn enkel heeft. "Als ik terugkom, ga ik naar een enkelspecialist om mijn volgende stappen te bepalen", schrijft Murray op Instagram. "Het spreekt voor zich dat dit moeilijk te verdragen is en dat ik er voor langere tijd uit zal zijn."

Murray kent veel blessureleed

De enkelblessure is een nieuwe domper voor Murray, die sinds 2017 geplaagd wordt door blessures. De voormalig nummer één van de wereld speelt sinds 2019 met een kunstheup, en kampte vorig jaar onder meer met een schouderblessure.

Murray heeft onlangs aangegeven dat hij waarschijnlijk bezig is aan zijn laatste jaar als prof, mede vanwege de fysieke ongemakken. Toch heeft de Brit nog de ambitie om deel te nemen aan Wimbledon en de Olympische Spelen in Parijs. Murray won olympisch goud in 2012 en 2016.