Tallon Griekspoor kan zich meten met 'de beste tennisser van de wereld': 'Een heel groot resultaat is aanstaande'

Tallon Griekspoor verloor nipt van Jannik Sinner in de derde ronde van het masterstoernooi Miami Open. De Nederlander speelde twee sterke sets, waarna hij de winst in de laatste set uit handen gaf. "Ik denk dat het tot de derde set een van de beste wedstrijden uit mijn loopbaan was."

Griekspoor probeert positief terug te kijken op de wedstrijd. "Kort na de wedstrijd deed het verlies veel pijn. Nu kijk ik er wat anders op terug. Ik speelde heel goed, maar het viel uiteindelijk niet mijn kant op", vertelt hij bij De Telegraaf.

"Ik was twee sets lang gelijkwaardig aan de op dit moment beste tennisser van de wereld. De vorige twee keren kreeg ik hem niet aan het wankelen, nu wel. Daar kan ik verder mee. Het voelde niet eens geweldig, maar ik denk dat het tot de derde set een van de beste wedstrijden uit mijn loopbaan was. Vooral omdat Sinner ook heel goed speelde." De Italiaanse Sinner won eerder dit jaar nog de Australian Open.

De 27-jarige Nederlander vervolgt het gravelseizoen met de hoop op een goed resultaat. "Ik zal maandag afreizen naar Monte Carlo. Daar ga ik me een week voorbereiden. Ik heb echt het gevoel dat een heel groot resultaat aanstaande is. Als ik dit niveau vasthoud tegen de beste jongens, kan het een keer heel mooi uitvallen."

Olympische Spelen

Griekspoor is ook verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Parijs komende zomer in het enkelspel. Over het dubbelspel is nog geen definitieve beslissing genomen. "Het is wel duidelijk dat ik daar ook ga dubbelen. Iedereen heeft onlangs bij de Davis Cup in Groningen zijn voorkeuren uitgesproken. Wesley Koolhof is gekwalificeerd en Jules Rojer gaat het waarschijnlijk ook halen. Voor Botic van de Zandschulp, Matwé Middelkoop en Robin Haase is dat nu nog onduidelijk."

Hij heeft Van de Zandschulp, die er in Miami in de tweede ronde uitlag, nog niet gesproken na het toernooi. "Het waren heel rommelige dagen met de regen. Ik heb alleen wat beelden voorbij zien komen. Het is mooi dat hij weer een potje heeft gewonnen. Ik denk dat hij de komende weken vooral heel veel wedstrijden nodig heeft. Hopelijk krijgt hij die op gravel."