Emoties nemen de overhand bij Aryna Sabalenka, die na roerige week verliest in Miami

Het tennistoernooi in Miami zit erop voor Aryna Sabalenka. De Belarussin sluit met haar uitschakeling in de derde ronde een emotionele week af. Haar ex-vriend Konstatin Koltsov overleed tijdens hun verblijf in Miami.

Na die tragedie wilde Sabalenka per se blijven tennissen. Eerst ging de wereld er nog vanuit dat ze samen was met de voormalig ijshockeyer, maar in een statement liet ze weten dat ze uit elkaar waren. Toch waren ze ook nog samen in Miami voor het tennistoernooi van Sabalenka. Tijdens hun verblijf in het hotel, viel of sprong Koltsov van enorme hoogte van het balkon en overleefde die val niet.

Sabalenka won de tweede ronde nog van de Spaanse Paula Badosa, amper een paar dagen na het verschrikkelijke nieuws. In de derde ronde was het toernooi wel klaar voor de tennisster uit Wit-Rusland. Ze verloor van de Oekraïense Anjelina Kalinina in drie sets: 4-6, 6-1 en 1-6. Daarna namen haar emoties de overhand bij Sabalenka.

Emoties

Ze sloeg na het beslissende punt haar racket kapot en beende naar de kleedkamer, zonder haar tegenstander de hand te schudden of te feliciteren. Dat kan ook te maken hebben dat Wit-Rusland bondgenoot is van Rusland en dus een vijand van Oekraïne. Beide landen zijn in oorlog. Of dat alleen was omdat ze baalde van de nederlaag of dat alles van de afgelopen week er even tegelijk uit kwam, is niet bekend. Ze heeft nog niet gereageerd na haar uitschakeling.