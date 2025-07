Arantxa Rus heeft dinsdag het hoofd moeten buigen voor Caroline Dolehide op Wimbledon. Daarmee komt de Nederlandse tennisster wederom niet ver op het Grand Slam-toernooi, waar ze in 2010 al haar debuut maakte. Desondanks neemt ze wel weer een aardig geldbedrag mee naar huis.

De 26-jarige Dolehide bleek een maatje te groot voor Rus. De Amerikaanse nummer 32 van de wereld won met 6-2, 6-2 in sets van de ervaren Nederlandse. Voor Dolehide betekent dat een ontmoeting met Barbora Krejcikova, de winnares van vorig jaar, in de tweede ronde.

Voor Rus zit het toernooi erop: de 34-jarige tennisster doet niet mee aan het dubbelspel in Londen. Haar deelname aan het hoofdtoernooi levert al 66.000 pond op, omgerekend zo'n 77.000 euro. Als de nummer 94 van de wereld nog een ronde verder was gekomen, zag ze dat bedrag verhoogd worden naar 115.000 euro.

Moeite op Wimbledon

Rus komt traditiegetrouw niet ver op het meeste prestigieuze Wimbledon-toernooi. In 2012 kwam ze het verst: toen haalde ze de derde ronde. Vorig jaar kwam ze tot de tweede ronde, in al haar andere deelnames strandde ze al na één wedstrijd.

Ook Tallon Griekspoor vloog er in de eerste ronde uit. Alle andere Nederlanders overleefden hun eerste duel wel. We zien Suzan Lamens, Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp allemaal terug in de volgende ronde. Zij zijn dus allemaal al verzekerd van die 115.000 euro en hebben nog maar één zege nodig om een geldbedrag van 177.000 euro te verzamelen.

