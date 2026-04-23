Het lot kan soms gekke gebeurtenissen veroorzaken, zo ook in de tenniswereld. Daar is op het Masters-toernooi van Madrid iets bijzonders gebeurd. Twee verrassende tennissers troffen elkaar wéér, binnen 48 uur nadat de één de ander uitschakelde. Het is het gevolg van het zogenaamde 'lucky loser'-concept.

Marco Trungelliti kreeg donderdag de ultieme kans op revanche. De 36-jarige Argentijn verloor in de kwalificaties van de Mutua Madrid Open in de finale van de Spanjaard Daniel Merida Aguilar en leek daarmee uitgeschakeld voor het ATP 1000-toernooi. Hij schreef zich voor de zekerheid in als lucky loser en was daarmee afhankelijk van de afmeldingen van geplaatste spelers. Die kwamen er, via Jack Draper, Raphaël Collignon en de Nederlander Botic van de Zandschulp.

Lucky loser

Trungelliti werd dus alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi en in de grote loting gegooid. Voor de partij in de eerste ronde kwam niemand minder dan Merida Aguilar er weer uit rollen als zijn tegenstander. De twee namen het dus binnen 48 uur twee keer tegen elkaar op, waarbij Merida Aguilar de mentale voorsprong heeft dat hij de Argentijn al verslagen heeft op exact dezelfde gravelondergrond als dinsdag. Het werd in de kwalificatiefinale 7-6, 6-3 voor de Spanjaard, na ruim anderhalf uur tennis.

Ook in de 'officiële' wedstrijd in de eerste ronde van het hoofdtoernooi in Madrid was het behoorlijk spannend. Merida Aguilar trok de eerste set nipt naar zich toe met twee goede breaks: 6-4. Maar in de tweede set was het weer Trungelliti die heerste en zich eenvoudig naar de setwinst sloeg: 6-1. Uiteindelijk kwam alles aan op de beslissende derde set. Die liep ook nog eens uit op een tie-break, waarna de Spanjaard aan het langste eind trok: 7-6 (6). Hij versloeg de Argentijn dus voor de tweede keer in 48 uur.

In zelfde week eerste finales

Alsof dit voorval nog niet toevallig genoeg is, bereikten de twee ook nog eens in dezelfde week hun allereerste ATP-finale ooit. Trungelliti deed dat in Marrakech (Marokko), waarin hij verloor van de Spaanse tienersensatie Rafael Jodar. In Boekarest (Roemenië) behaalde Merida Aguilar zijn eerste finale ooit. Ook hij verloor, van de Trungelliti's landgenoot Mariano Navone.

Tegelijk in top 100

Trungelliti werd afgelopen week nog wereldnieuws door als oudste speler ooit zijn debuut te maken in de top-100 van de wereld. De 36-jarige kwam dankzij zijn finale met stip binnen op positie 76, ook omdat hij nauwelijks iets te verdedigen heeft dit jaar. En uiteraard kon ook Merida Aguillar niet achterblijven. Danzkij zijn nieuwe zege, komt ook hij voor het eerst ooit in de top 100.