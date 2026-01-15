Het eerste grandslamtoernooi van 2026 staat voor de deur. In Melbourne wordt van zondag 18 januari tot en met zondag 1 februari de Australian Open gespeeld. Vier Nederlandse tennissers doen mee en zij weten inmiddels wie ze gaan treffen. Bekijk hier het volledige programma van de eerste ronde.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. In Melbourne strijden de beste spelers ter wereld om de titel en met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens zijn er ook vier landgenoten van de partij.

Het hoofdtoernooi begint op zondag 18 januari en het duurt in totaal vijftien dagen voordat alle partijen zijn afgewerkt. Op zaterdag 31 januari is het tijd voor de finale bij de vrouwen en een dag later zijn de mannen aan de beurt.

Tegenstanders Nederlanders in eerste ronde

De loting is inmiddels geweest en dus weten alle spelers waar ze aan toe zijn. Van de Nederlanders heeft Jesper de Jong de slechtste loting. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de als elfde geplaatste Daniil Medvedev. De Rus is iemand om rekening mee te houden, want hij stond in Melbourne in 2021, 2022 en 2024 in de finale. Hij verloor die wel elke keer. In 2022 en 2024 bleek zelfs een 2-0 voorsprong in sets niet voldoende om de beker te pakken.

Griekspoor is als 23e geplaatst en treft de Amerikaan Ethan Quinn in zijn eerste partij. Botic van de Zandschulp speelt ook tegen een speler uit de Verenigde Staten: de als 27e geplaatste Brandon Nakashima.

Suzan Lamens, de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi, speelt een pikant duel. Zij was onlangs nog samen met Griekspoor onderdeel van het Nederlandse team op de United Cup, maar moet het op de Australian Open opnemen tegen zijn geliefde: Anastasia Potapova.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor Jannik Sinner en Madison Keys is het een bijzonder toernooi. Zij zijn namelijk de titelverdedigers in Melbourne. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en is inmiddels dus al veertien partijen op rij ongeslagen op Melbourne Park.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.