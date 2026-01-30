Carlos Alcaraz bereikte vrijdag na een ware marathonpartij met Alexander Zverev de finale van de Australian Open. Dat deed hij voor het eerst zijn loopbaan en achteraf was hij dan ook door het dolle heen. In zijn reactie predikte hij maar één boodschap heel duidelijk: geloof in jezelf.

Alcaraz en Zverev dreven elkaar tot het absolute uiterste in hun halve finale op de Australian Open. De Spaanse nummer één van de wereld won de eerste twee sets en dus leek er voor hem geen vuiltje aan de lucht. Tot hij het in set drie ineens fysiek erg lastig kreeg. Er schoot kramp in bij Alcaraz en hij had moeite met bewegen, waardoor hij set drie in moest leveren. Ook set vier ging uiteindelijk naar Zverev, waardoor een beslissende set uitsluitsel moest geven.

Zverev had in die eerste set al vroeg een break te pakken, maar Alcaraz liet zich niet kisten. Hij knokte en hij knokte en uiteindelijk pakte hij precies op het juiste moment de break terug. Op het moment dat Zverev mocht serveren voor de wedstrijd. Vervolgens bleef Alcaraz sterk spelen en pakte hij ook de drie games daarna, waardoor hij na 5 uur en 27 minuten mocht juichen. Daarmee is de halve finale tussen Zverev en Alcaraz officieel de langste partij ooit in die fase van de Australian Open.

'Geloof in jezelf'

Direct na de wedstrijd kwam Alcaraz met een boodschap voor iedereen die de wedstrijd had gekeken. "Geloof in jezelf. Geloof altijd in jezelf, wat er ook op je pad komt. Dat blijf ik zeggen, wat voor problemen je ook in je leven tegen bent gekomen, geloof in jezelf. Ik had het ook moeilijk in die derde set, maar ik bleef geloven in mijzelf. Fysiek was dit de zwaarste wedstrijd die ik in mijn tot nu toe korte carrière heb gespeeld."

Voor Alcaraz is het de eerste keer dat hij op de Australian Open in de finale staat en dat was iets waar hij al lang op aan het jagen was. "Het zijn tot nu toe twee geweldige weken geweest en mijn niveau is alsmaar aan het stijgen hier. Ik had hier echt niet gestaan zonder het publiek vandaag. Nu is het weer aan mij. Ik ben gewoon heel erg blij dat ik hier in Melbourne voor het eerst een finale mag spelen."

