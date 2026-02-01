De Australian Open-finale tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic levert op de baan veel spektakel op. Na een moeizame start heeft de Spanjaard zich knap teruggevochten in de wedstrijd. In een duel waarin elk detail telt, viel Alcaraz plots iets op.

Op de baan kreeg het publiek een finale voorgeschoteld die alle kanten opging. Djokovic begon ijzersterk en nam met zijn service al snel het initiatief. De Serviër pakte overtuigend de eerste set, maar zag Alcaraz zich gaandeweg herstellen. De Spanjaard werd agressiever in de rally’s, verhoogde het tempo en wist de tweede set naar zich toe te trekken, waardoor de finale nog volledig open licht.

Opmerkelijk detail

Nadat Alcaraz de gelijke stand in sets op het scorebord zette, trok Djokovic zich terug voor een sanitaire pauze. Voor de Spanjaard was dat het moment om eens goed rond te kijken in de Rod Laver Arena. Zijn blik ging meerdere keren omhoog, richting het dak van het stadion, waar hem iets opviel dat eerder in de wedstrijd nog anders leek te zijn.

Alcaraz sprak zijn verbazing uit richting de umpire. "Ik weet het, ik weet het… maar het is dichter dan eerst", klonk het hoorbaar. Even later probeerde hij zijn punt te verduidelijken: "Dat is wat ik probeer uit te leggen. Het dak is meer gesloten dan daarvoor. Dat wist ik niet. Ik keek omhoog en dacht: waarom is het verder dicht?"

Veelbesproken dak

Ook Eurosport-commentator Kristie Boogert ging tijdens de uitzending direct in op het opvallende moment. Zij bevestigde inderdaad de waarneming van de Spanjaard. "Je ziet dat het gat kleiner is geworden", merkte Boogert op. Volgens haar hoefde Alcaraz zich sportief gezien weinig zorgen te maken. "De omstandigheden lijken niet in zijn nadeel te werken. Het gaat hier vooral om communicatie: hij wil gewoon weten wat er boven zijn hoofd gebeurt."

Het dak van de Rod Laver Arena kan tijdens wedstrijden worden aangepast, bijvoorbeeld vanwege temperatuur of luchtvochtigheid. Eerder dit toernooi leidde zo’n ingreep al tot de nodige discussie. In een partij van Jannik Sinner werd het dak gesloten vanwege extreme hitte, waarna de Italiaan tijd kreeg om te herstellen en de wedstrijd alsnog een verloren wedstrijd naar zich toe trok. Sinner gaf na afloop zelf toe dat die pauze hem had geholpen, al ontkende hij oneerlijk voordeel te hebben gehad.

Historische finale

De finale is meer dan alleen een gevecht om de titel. Voor Djokovic lonkt zijn elfde zege in Melbourne en een 25e Grand Slam-titel in het enkelspel. In de halve finale tegen Sinner bewees de Serviër opnieuw dat hij op het grootste podium nog altijd kan pieken, al rijst de vraag of hij na die slopende vijfsetter opnieuw zijn absolute topniveau kan aantikken.

Voor Alcaraz ligt er op zijn beurt een nieuwe mijlpaal binnen handbereik. De Spanjaard won ondanks zijn jonge leeftijd al zes Grand Slams, maar de Australian Open ontbreekt nog op zijn palmares. Bij winst op Djokovic wordt Alcaraz de jongste tennisser ooit die alle vier de Grand Slam-toernooien heeft gewonnen.

