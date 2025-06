Partij tussen toptennissters stilgelegd na zorgwekkende situatie op tribune: 'We gaan niet verder tot het is opgelost'

Flink schrikken tijdens de partij tussen toptennissters Emma Navarro en Beatriz Haddad Maia op de Queens Club Championships in Londen. Op de tribune was sprake van een medisch incident, waardoor het duel midden in een tiebreak stilgelegd moest worden.

De Braziliaanse Haddad Maia pakte de eerste set met 6-1 en leek hard op weg naar de overwinning. In de tweede set stond ze op matchpoint, maar de Amerikaanse Navarro maakte het 6-6 en dus kwam er een tiebreak.

Het duurde echter lang voordat die beslissende tiebreak werd uitgespeeld. Bij een 4-2-voorsprong voor Haddad Maia werd de wedstrijd stilgelegd wegens een medisch incident in het publiek. Het was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. Britse zender BBC schakelde naar de reclame. Vervolgens werd er uitleg gegeven door de umpire en commentator.

"Het lijkt erop dat e is flauwgevallen", zei de umpire over de porto. Commentator en oud-tennisster Sam Smith bevestigde dat. "Ik denk dat er iemand onwel is geworden op de Noord Tribune. We zullen even pauzeren."

Hulpdiensten

Kort daarna sprak de umpire het publiek toe op centre court, dat dit jaar een nieuwe naam kreeg: de Andy Murray Arena. "De medici zijn onderweg. We zullen niet verder spelen totdat het is opgelost", was zijn boodschap.

Commentator Smith vroeg zich nog steed af wat er precies aan de hand was. "Ik zie dat de hulpdiensten eraan komen. Zoiets kan natuurlijk gebeuren. Het is erg warm en benauwd hier. Gelukkig wordt er snel gehandeld." Er was ook te zien dat toeschouwers om het slachtoffers ruimte maakten om haar in een stabiele positie te leggen."

Wedstrijd hervat

Navarro en Haddad Maia kregen snel te horen dat ze moesten wachten tot het slachtoffer geholpen was. Toen de vrouw in kwestie weer bij kennis was mochten ze de wedstrijd hervatten.

Na de onderbreking waren de rollen volledig omgedraaid en was de Amerikaanse nummer tien van de wereld de sterkste speelster. Het werd uiteindelijk 1-6, 7-6 (4), 6-3. Navarro gaat dus door naar de kwartfinale op vrijdag 13 juni.