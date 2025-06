Ex-topschaatsster Irene Schouten slaat nieuwe weg in na roerige periode: 'Ik was meteen fan'

Irene Schouten gaat na een heel druk jaar iets compleet anders doen. De ex-topschaatsster focust zich op een nieuwe discipline die enorm in opkomst is en heeft zelfs haar eigen 'formule' ontwikkeld.

In het persbericht wordt duidelijk wat Schouten precies gaat doen. 'Samen met de ondernemende Suus Bakker, die jarenlange ervaring heeft als eigenaresse van een reformer studio, lanceert zij RFRMR: een innovatieve reformer pilates-formule gericht op kracht, balans, flexibiliteit en blessurepreventie.'

Reformer pilates is wereldwijd in opkomst. De discipline combineert gecontroleerde bewegingen met weerstandstraining, gericht op het versterken van het hele lichaam. Schouten snapt als geen ander het belang hiervan: "Tijdens mijn topsportcarrière heb ik geleerd hoe belangrijk balans in het lichaam is."

Ex-topschaatsster Irene Schouten vindt na zware tijd 'nieuwe energie' voor toekomst: 'Ik ben met iets zo leuks bezig' Irene Schouten was momenteel liever druk bezig geweest met het opzetten van haar eigen (marathon)schaatsteam. Maar nu er op dramatische wijze een einde aan die droom kwam, is ze op zoek naar een andere invulling van haar toekomst. Daar is ze nu druk mee bezig.

Geholpen na zwangerschap

"Reformer pilates heeft mij geholpen bij herstel na mijn zwangerschap. Ik kwam met Suus in contact en was meteen fan. Ik geloof in de kracht van deze methode, en met RFRMR willen we die toegankelijk maken voor een breed publiek."

De eerste vestiging wordt geopend in het Noord-Hollandse Hoogkarspel, waarna er op korte termijn vestigingen komen in Volendam en Enkhuizen.

Topschaatsster Irene Schouten deelt vertederende beelden van leven als moeder Drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten geniet van warme, liefdevolle momenten met zoon Dirk. De schaatsster beviel eind vorig jaar van haar zoon, waarna ze snel weer op het ijs stond. Wegens de gezondheid van Dirk, heeft de schaatsster er nu voor gekozen om alle aandacht op het thuisfront te vestigen en het schaatsen op een lager pitje te zetten.

Drukke periode

In oktober 2024 deelde Schouten het dramatische nieuws dat het kind van haar zus Catherine na dertig weken zwangerschap was overleden. Nog geen twee maanden later beviel de oud-topschaatsster zelf van haar eerste kind: Dirk. Zij raakte vrij snel zwanger, nadat zij in maart van vorig jaar aankondigde te stoppen met schaatsen.

Het schaatsen pakte ze begin 2025 alweer snel op. Zo deed ze in februari mee aan een marathon, maar deed dat wel in een zwart pak. Schouten had namelijk geen vrijbrief gekregen van haar trainer Jillert Anema om mee te doen. De schaatsster van Team Albert Heijn-Zaanlander kreeg een wildcard van de organisatie.

Schaatskampioene Irene Schouten laat na rel met Jillert Anema weer van zich horen: 'Daar ging het mij niet om' Schaatkampioene Irene Schouten is weer in het openbaar verschenen na de veelbesproken clash met haar trainer, Jillert Anema. Hij meldde eind februari dat wat hem betreft Schouten geen rijdster meer is bij Team Albert Heijn Zaanlander. Vervolgens verscheen Schouten nog wel eenmaal op tv, maar daarna bleef het stil en was er nog veel onduidelijk.

Begin van het einde

Na een lange, uitstekende relatie tussen schaatsster en coach, bleek die marathon het begin van het einde. Anema riep in februari dat Schouten uit het team ging, omdat zij zich niet aan het contract zou hebben gehouden. Daar kon zij zich op haar beurt totaal niet in herkennen.

Trotse Pien Hersman brengt uitstekend nieuws, Joy Beune reageert met knipoog: 'Hier wist ik niks van!' Pien Hersman blijft tot de zomer van 2027 verbonden aan Team IKO-X2O, zo meldde de ploeg de contractverlenging van de jonge sprintster. De 21-jarige boekte buiten de schijnwerpers veel progressie, waardoor haar team al vroegtijdig het contract heeft opengebroken. Met de contractverlenging van Hersman verraste ze duidelijk ploeggenote Joy Beune, die nog van niets afwist.

Ze wilde ondanks de breuk met Anema haar carrière op het ijs voortzetten en besloot een eigen team op te zetten. Schouten was al een heel eind in dat proces, maar moest het project uiteindelijk toch stopzetten vanwege de gezondheid van haar zoontje Dirk.