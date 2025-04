Balende Tallon Griekspoor vertrekt in luxe uit Marokko, staflid lacht hem uit

Tennisser Tallon Griekspoor heeft afgelopen zondag zijn derde ATP-titel misgelopen. De 28-jarige Nederlander ging in de finale van het tennistoernooi van Marrakesh onderuit tegen de Italiaan Luciano Darderi: 6-7, 6-7. Na de wedstrijd deelde de balende Griekspoor bijzondere beelden achter de schermen.

Griekspoor wordt morgen (dinsdag) alweer in Monaco verwacht. Dan speelt hij de eerste ronde van het ATP1000-toernooi Monte Carle Masters tegen Arthur Fils. In Marokko liep Griekspoor niet alleen zijn derde titel ooit mis, hij verloor ook de kans om zijn eerste titel op gravelondergrond te winnen.

Op zijn Instagram Stories laat de tennisser een kijkje achter de schermen zien. Hij is snel weer het vliegtuig ingestapt, want zondagavond stond er al een privévliegtuig klaar. Die zal vast van het budget uit de troostprijs betaald worden. Griekspoor krijgt door de verloren finale 48.260 euro op zijn rekening gestort.

Balende Griekspoor

Griekspoor was als eerste geplaatst op het toernooi in Marrakesh en was dus de favoriet voor de titel. Hij baalde van de verloren finale, maar plaatst zijn verliespartij al snel in perspectief. Op een foto op Instagram is te zien hoe zijn trainersstaf met een grote glimlach de verliezersschaal voor de neus van Griekspoor houdt. Het lijkt om zijn fysio Sebastian Pisano te gaan. De Nederlander heeft zijn handen voor zijn ogen, maar er is gelukkig ook een kleine glimlach te bespeuren.

Hij verloor in de finale van de 23-jarige Italiaan Luciano Darderi. Met de winst op Griekspoor pakt hij pas zijn tweede titel van zijn loopbaan. Darderi is de nummer 57 van de wereld.

Dit bedrag aan prijzengeld krijgt Tallon Griekspoor als troostprijs na verloren finale in Marrakesh Tallon Griekspoor had gehoopt om zondag voor de derde keer in zijn carrière een ATP-titel te winnen, maar het liep anders. De Nederlander verloor in Marrakesh de finale van Luciano Darderi. Griekspoor krijgt als verliezend finalist wel een aardige troostprijs, want hij mag nog flink wat prijzengeld mee naar huis nemen.

Wereldranglijst

Griekspoor is de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Nederlander pakte belangrijke punten in Marokko, maar is op de live ATP-ranking toch twee plaatsten gezakt. Hij is nu de nummer 37 van de wereld. De Nederlandse nummer twee Botic van de Zandschulp is teruggezakt naar plek 88, terwijl Jesper de Jong (98) recent als derde Nederlander de mondiale top 100 bereikte.