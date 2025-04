Dit bedrag aan prijzengeld krijgt Tallon Griekspoor als troostprijs na verloren finale in Marrakesh

Tallon Griekspoor had gehoopt om zondag voor de derde keer in zijn carrière een ATP-titel te winnen, maar het liep anders. De Nederlander verloor in Marrakesh de finale van Luciano Darderi. Griekspoor krijgt als verliezend finalist wel een aardige troostprijs, want hij mag nog flink wat prijzengeld mee naar huis nemen.

Griekspoor was in Marrakesh voor de tweede keer in zijn carrière als eerste geplaatst bij een ATP-toernooi en maakte die status bijna de hele week waar. Hij versloeg Pablo Carreno-Busta, Mattia Bellucci en Kamil Majchrzak op weg naar de finale en stond daardoor voor de eerste keer in de finale van een graveltoernooi.

Met Darderi trof Griekspoor echter een ware gravelspecialist en de 23-jarige Italiaan maakte die status helemaal waar. Hij deed precies wat hij moest doen en sloeg vervolgens in twee tiebreaks toe. Griekspoor grijpt daarmee naast zijn derde ATP-titel en loopt dus ook zijn eerste toernooizege op gravel mis.

Prijzengeld Tallon Griekspoor

Griekspoor zal na afloop vooral balen van het verliezen van de finale, maar ontvangt wel nog een mooi zakcentje. Hij gaat naar huis met een bedrag van 48.260 euro aan prijzengeld. Ook verdient hij 165 punten voor de wereldranglijst en daardoor stijgt hij van de 37ste naar de 35ste plek.

Darderi gaat als toernooiwinnaar naar huis met een nog veel mooier bedrag, want hij krijgt maar liefst 82.735 euro aan prijzengeld. De Italiaan krijgt ook nog eens 250 punten voor de wereldranglijst en maakt daardoor een mooie sprong. Hij stijgt negen plaatsen en is de nieuwe nummer 48 van de wereld.

Groot geld in Monte Carlo

Griekspoor houdt dus een mooi zakcentje over aan zijn verblijf in Marrakesh, maar dat valt in het niet met het geld dat hij komende week kan verdienen. De Nederlander reist af naar Monte Carlo voor het eerste masterstoernooi op gravel van 2025 en daar ligt bijna een miljoen euro klaar voor de winnaar.

Jesper de Jong

Griekspoor was niet de enige Nederlander die deze week van de partij was in Marrakesh. Jesper de Jong maakte maandag zijn debuut in de top 100 van de wereldranglijst en mocht dat in Marokkaanse stad vieren. Hij won zijn eerste partij van thuisspeler Elliott Benchetrit, maar ging in de tweede ronde onderuit tegen Majchrzak. De Jong krijgt voor die prestatie iets minder dan 10.000 euro.