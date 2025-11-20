Belachelijke actie van toptennisser kost hem zijn rijbewijs

Slecht nieuws voor Stefanos Tsitsipas. Het rijbewijs van de Griekse toptennisser is ingenomen nadat hij véél te hard over de snelweg reed. Dat wordt gemeld in de uitzending "Atairiastoi" van het Griekse TV Skai.

Geen uitzonderingen in Griekenland, zelfs niet voor hun beste tennisser, Stefanos Tsitsipas. De huidige nummer 34 van de wereld heeft een fikse bekeuring gekregen voor te hard rijden. Met zijn zwarte Lotus reed hij 210 kilometer per uur op de Attiki-snelweg, en na die niet zo slimme actie volgde de straf.

Tsitsipas moet 2.000 euro betalen en zijn rijbewijs wordt voor een jaar ingenomen. Een fikse klap voor de voormalig nummer drie van de wereld.

Geen lekker jaar voor Tsitsipas

De Griekse toptennisser kampt dit jaar met grote blessureproblemen en beëindigde zijn seizoen al in september vanwege rugpijn. Dit jaar behaalde hij een score van 22 overwinningen en 18 nederlagen, waardoor hij flink zakte op de ATP-ranglijst. Het seizoen 2025 sloot hij af op de 34e plaats.

Tsitsipas brengt zijn vakantie door in Griekenland. Het tennispubliek zag hem voor het laatst in de OAKA Arena, bij de finale van het toernooi in Athene, waar Novak Djokovic en Lorenzo Musetti speelden. Tsitsipas zou begin 2026 weer op de baan moeten verschijnen.

Geen relatie meer

Dit jaar verbrak hij ook de relatie met zijn jarenlange vriendin, de Spaanse Paula Badosa. In 2025 zat het Tsitsipas zowel zakelijk als privé niet mee. De toptennisster vierde onlangs haar verjaardag en leek haar ex daar niet te missen. Op haar taart was de tekst 'ouder, wijzer en heter dan ooit' geschreven.

ABN Amro Open

Tsitsipas is er in 2026 ook weer bij op de ABN Amro Open in Rotterdam. Hij doet alweer voor de achtste keer mee. "Stefanos is al jaren een van de publieksfavorieten in Rotterdam", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek in een toelichting. "Hij brengt altijd veel energie mee en past perfect bij de sfeer van het toernooi. Met zijn aanvallende stijl is hij iemand die we er graag elk jaar bij hebben."